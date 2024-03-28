یک دستگاه خودرو سرقتی در بیجار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پیشگیری از سرقت در ایام تعطیلات نوروز مأموران پلیس آگاهی شهرستان بیجار هنگام گشت زنی در محور مواصلاتی بیجار - بابارشانی به یک دستگاه خودرو از نوع سواری سمند مشکوک شدند.

وی تاکید کرد: پس از بررسی و استعلام به عمل آمده از سامانه پلیس مشخص شد جفت پلاک خودرو جعلی بوده و خودرو سابقه سرقت از استان تهران را دارد.

فرمانده انتظامی بیجار از تحویل خودرو به فرد مالباخته خبر داد و گفت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده خودرو به پارکینگ منتقل شد و اقدامات قانونی برای شناسایی مالباخته انجام و خودرو تحویل شاکی شد.

قربانی با تاکید بر لزوم آگاهی شهروندان در راستای پیشگیری از سرقت عنوان کرد: شهروندان با نصب تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر، قفل پدال و.... از سرقت وسایل نقلیه خود پیشگیری کنند.