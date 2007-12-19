30 لابراتوار زبان در حوزه های علمیه خواهران ایجاد می شود

معاونت مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : ایجاد 30 لابراتوار زبان در حوزه های علمیه خواهران در دستور کار قرار گرفت که لابراتوار زبان حوزه علمیه زینبیه کرج فعالیت خود را آغاز کرده و لابراتوار حوزه علمیه فاطمه الزهرا تهران نیز مراحل نهایی تجهیز خود را می گذراند.

اصغر عبداللهی افزود: مراحل نهایی تجهیز مدارس علمیه خواهران به رایانه به زودی به پایان می رسد و با اتمام این مرحله، ایجاد لابراتوار زبان با اولویت مدارس علمیه دارای سطح سه (کارشناسی ارشد) آغاز می شود. پیش بینی می شود در یک روند یک ساله حداقل 30 حوزه علمیه به لابراتوار زبان مجهز شوند.

وی افزود: براساس توانایی مالی مدارس، هزینه ایجاد لابراتوار زبان از 50 تا 70 درصد از طریق معاونت مالی و اداری مرکز تامین خواهد شد.