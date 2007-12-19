32 هزار تاکسی پایتخت در تنگنای تأمین سوخت

مهندس حسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : با توجه به فرارسیدن فصل سرما بسیاری از تاکسی های دوگانه سوز امکان استفاده از سوخت گاز را ندارند و به اجبار باید تنها از بنزین استفاده کنند و این در حالی است که مسئولان دولتی سهمیه بنزین تاکسی های دوگانه سوز را از 800 لیتر به 400 لیتر کاهش داده اند.

وی با اشاره به مشکلات تاکسی های گاز سوز خاطرنشان کرد: به دلیل کمبود جایگاه و برخی نارسائیها به طور معمول هر تاکسی گازسوز روزانه 2 تا 3 ساعت در صف سوختگیری متوقف می ماند و این میزان در حال حاضر با افزایش متوسط 5/1 کیلومتری طول صف ها ، حدود 1 ساعت افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران افزود: سوخت گاز، مناسب طی مسیرهای شیب دار نیست و این در حالی است که 32 خط تاکسیرانی تهران دارای مسیرهای شیب‌دار هستند ضمن آنکه خودروسازان داخلی به خصوص در مورد سمند تنها بنزین و آنهم نوع سوپر آن را مناسب موتور خودرو ها دانسته اند و صاحبان این نوع خودروها در صورت استفاده بیشتر از گاز هزینه های زیادی را بابت تعمیرات و تأمین قطعات یدکی باید پرداخت کنند.

تیموری با بیان اینکه کاهش سهمیه بنزین تاکسی ها اقدامی غیر کارشناسی و به ضرر همه است یادآور شد: مسئولان هنوز مشکلات موجود خودروهای دوگانه سوز را حل نکرده اند و تنها به دلیل برخی تخلفات و یا دلائل دیگر سهمیه بنزین این خودروها را به نصف کاهش داده اند که قطعا هم تاکسیرانان، هم مسافرین و هم حتی مدیریت حمل و نقل عمومی را دچار مشکل خواهد کرد.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران تصریح کرد: جابجایی مسافرین به خصوص در ساعات انتهایی روز دچار مشکل می شود و معلوم نیست که مسئولان مربوطه چه جوابی برای این مشکل خواهند داشت؟

وی با اشاره به اینکه هیچ هماهنگی و مشورتی با تاکسیرانی در این موضوع نشده است، افزود: در نهایت مردم و مسافرین از تاکسیرانی توقع خدمات مناسب دارند و ضمن اعتراض به این تصمیم اقدام به ارسال نامه های متعدد جهت حل این مشکل کرده ایم که امیدواریم مسئولان مربوطه در وزارت نفت و تبصره 13 ترتیب اثر لازم را بدهند.