رئیس جمهوری برای اولین بار از واقعیتها سخن گفت

مرتضی افقه در گفتگو با مهر در خصوص گزارش اقتصادی رئیس جمهوری به مردم گفت: صحبتهای دیشب رئیس جمهور برای اولین بار بود که وی دست از مقاومت برداشت و واقعیتها را پذیرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: رئیس جمهور 4 دلیل را عوامل افزایش نرخ تورم در کشور اعلام کرد که مربوط به مشکلات ساختاری و ناشی از مسائل سالهای قبل، بخشی موارد مربوط به واردات و بخش دیگر را اشتباهات خود دولت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در این گزارش ارائه شده از سوی رئیس جمهور بخش قابل توجه مربوط به تورم انتظاری است که به واقع عوامل فوق بعضا جزء فرعیات محسوب می شود و به نظر می رسد عوامل اصلی به وجود آمدن تورم مربوط به فضای پرتنش بین المللی، بی ثباتی سیاسی، مدیریتی، مقرراتی و بخشی نیز فعالیتهای غیر اقتصادی است.

افقه افزود: از دلایل دیگر موثر بر بالا رفتن نرخ تورم می توان به استفاده از درآمدهای نفت بدون در نظر گرفتن توان و ظرفیتهای اداری، مدیریتی و در مجموع ظرفیت اقتصاد و همچنین استفاده از کادر بسیار ضعیف و غیر متخصص در سطوح عالی و متوسط اشاره کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان داشت: ساختارها و اقدامات 2 سال گذشته حاکی از عدم بهبود روند گذشته دارد و اگر کارهایی نیز صورت گرفته به دلیل اجرای ناقص بدون تاثیر مانده است. به گفته وی، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت نفت را نیز نمی توان دارای تاثیر زیادی در ایجاد تورم دانست.

افقه طرح سه ساله دولت برای به ثبات رسیدن بخش مسکن را طرحی "بلند پروازانه" خواند و گفت: حل مشکل مسکن در شهرهای بزرگ با ساختارهای سیاسی ، اداری و اجرائی موجود قابل انجام نیست.