از برقراري رابطه ميان اسلام و مسيحيت استقبال مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي دولت آلمان، " گرهارد شرودر" صدر اعظم آلمان در گفتگو با اين روزنامه در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي خاطرنشان كرد: تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي درنشست خود درسال 1999 درهلسينكي اعلام كردند درمورد اروپايي شدن اين كشورهمانند ساير متقاضيان اين امرتصميم گيري وعمل خواهد شد .

شرودر همچنين با اشاره به اينكه تركيه بايد در راستاي تحقق اين امر گامهاي مهمي بر دارد ، اظهار داشت : مقامات اين كشور بايد علاوه بر تلاش براي برقراري دموكراسي درخصوص رعايت بيش از پيش حقوق بشر نيز اقدامات خاصي انجام دهند.

صدراعظم آلمان در ادامه تصريح كرد : بار ديگر تكرار مي كنم كه اروپايي شدن تركيه به منزله پلي ميان اسلام و مسيحيت و كشورهاي اروپايي است و ما بي گمان از اين امر استقبال خواهيم كرد .

گرهارد شرودر در خصوص اهميت عضويت تركيه براي اتحاديه اروپايي اظهار داشت : بطور قطع تركيه مي تواند براي اتحاديه اروپايي مفيد باشد اما اين در حالي است كه اين كشور بتواند در راستاي اهداف اين اتحاديه گام برداشته و به تمامي برنامه هاي تعيين شده از سوي اين اتحاديه جامه عمل بپوشاند .

صدر اعظم آلمان در پايان ابراز اميدواري كرد كه رابطه آنكارا - برلين بيش از گذشته بهبود يابد .

