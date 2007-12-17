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۲۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۵۷

واکنش آمریکا به ارسال سوخت هسته ای به ایران

دولت آمریکا در واکنش به ارسال سوخت هسته ای از روسیه به ایران اعلام کرد که این مسئله نشان می دهد که تهران نباید هیچ گونه نگرانی از دریافت سوخت در آینده داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید بدون توجه به حق قانونی ایران در داشتن روند غنی سازی گفت که ارسال محموله سوخت نیروگاه بوشهر از سوی روسیه به ایران، دلیل دیگری است که ایران باید غنی سازی را به حال تعلیق درآورد و اگر روس ها سوخت را فراهم می آورند دیگر دلیلی وجود ندارد که ایران خود غنی سازی داشته باشد.

جاندرو همچنین گفت که آمریکا با روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره در تماس است.

امروز روسیه اعلام کرد که اولین محموله از سوخت اتمی نیروگاه بوشهر به ایران ارسال شده است و روند انتقال و نگهداری آن در ایران تحت نظارت آژانس قرار دارد.

کد مطلب 606524

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