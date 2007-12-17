انتخابات فدراسیون فوتبال تجدید نمی شود / تاکید فیفا بر تعویق انتخابات

محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال درخصوص وضعیت برگزاری انتخابات این فدراسیون به خبرنگار مهر گفت : بحث کناره گیری مهندس علی آبادی از انتخابات فدراسیون فوتبال تاکنون موضوعی بوده که تنها از سوی رسانه های گروهی مطرح شده است که این امر نمی تواند موانع موجود بر سر راه برگزاری انتخابات را مرتفع کند .

صفایی فراهانی اضافه کرد : در صورتی که ایشان در کناره گیری خود مصمم هستند باید بطور رسمی انصراف خود را از کاندیداتوری فدراسیون فوتبال اعلام کنند تا انتخابات در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد.

وی درخصوص تجدید انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد : این امر بستگی به شرایط نامزدهای فدراسیون فوتبال دارد . در صورتی که بحث کناره گیری از انتخابات تنها شامل یک نفر از نامزدها باشد ، می توان با تعیین زمان جدید، انتخابات را برگزار کرد و نیازی به طی شدن مراحل مقدماتی و تکرار انتخابات وجود ندارد اما در صورتی که نامزدهای سایر پست های فدراسیون نیز بطور دسته جمعی اقدام به کناره گیری کنند باید انتخابات مجددا تجدید شود. اقدامی که باعث تعویق انتخابات در مرحله اول شد .

رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال اظهار داشت : فیفا درنامه کتبی نیز که در خصوص لغو انتخابات فدراسیون فوتبال به کمیته انتقالی ارسال کرد ، خواستار تعویق انتخابات شده بود و بر همین اساس با کناره گیری رئیس سازمان تربیت بدنی انتخابات با تاخیر برگزار خواهد شد و نیازی به ثبت نام دوباره از نامزدهای فدراسیون فوتبال وجود ندارد .