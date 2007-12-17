مذاکرات بی واسطه ایران و 1+5 به سرعت آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی لاریجانی که عصر امروز در همایش بسیج و قدرت نرم در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران سخن می گفت با تاکید بر لزوم آغاز مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 اظهار داشت : امیدوارم هر چه زودتر مسائل مربوط به مدالیته مورد تفاهم ایران و آژانس به نتیجه برسد و فکر می کنم این مسئله ظرف چند ماه آینده اتفاق بیافتد. پس از پایان این روند موفقیت آمیز اگر طرف مقابل حرف دیگری دارد باید در مذاکرات مطرح کند.

وی مدالیته مورد تفاهم ایران و آژانس را مسیری خوب ارزیابی کرد که در نتیجه اجرای آن پایه های فشار غرب بر ایران سست شد و ادامه داد : با توجه به اینکه در صورت معطل شدن موضوع بیش از این وقت تلف خواهد شد مذاکرات ایران و 1+5 باید هر چه سریعتر شروع شود.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید آیا منظور شما از این سخن لزوم حضور نماینده آمریکا در این مذاکرات است؟ که وی گفت نمی گویم فرد خاصی در این مذاکرات حاضر باشد. منظور من این است که اگر تا کنون سولانا نمایندگی 1+5 را بر عهده داشت اما امروز بهتر است آنها هر حرفی را که خودشان دارند بزنند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در خصوص تداوم تاکیدات 1+5 بر تعلیق غنی سازی علیرغم پیشرفت مدالیته مورد تفاهم ایران و آژانس اظهار داشت : هر چند که پیش شرط قبلی آنها برای انجام مذاکرات تعلیق بود اما این مسئله امروز زمینه حیات ندارد زیرا ما به چرخه غنی سازی دست یافته ایم و لذا آنها باید متناسب با شرایط روز صحبت کند و زندگی در گذشته به نفع آنها نیست باید دید در این شرایط چه گامی می تواند برداشت.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص علت تاخیر برگزاری دور بعدی گفتگوهای بین ایران و آمریکا درباره عراق اظهار داشت : به نظر من اصرار بیش از اندازه مقامهای عراقی بر انجام این مذاکرات غیر منطقی نیست چرا که عراقی ها از گذشته در تحلیل شرایط کشورشان به درستی عمل کرده اند.

لاریجانی با اشاره به درخواست مکرر مقامات عراقی از ایران برای مذاکره با آمریکا ادامه داد : ما در دوره های گذشته مذاکره را پذیرفتیم و این مذاکرات نیز به خوبی پیش رفت و مسائل بر آن مطرح شد که می توانست به توانمندی دولت عراق کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری نوری مالکی نسبت به نتایج مذاکرات بغداد یادآوری کرد: لازمه انجام مذاکراتی سودمند، رعایت اصولی است تا تمام طرفها به نتایجی درست دست یابند و در خصوص این مذاکرات نیز این مسئله در حال پیگیری است .

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی سفر اخیر هیئت ایرانی به عراق را به منزله گفتگوهای اولیه برای ایجاد زمینه جهت نتیجه بخشی این مذاکرات و فراهم کردن بسترهای لازم جهت توفیق آن و عدم پرداختن به حواشی دانست.

لاریجانی در خصوص مواضع اخیر برخی مقامات کشور مبنی بر واکنش غیر سازنده سولانا در پی دیدار با جلیلی اظهار داشت: اینکه سولانا سریعا اعلام یأس کرد خوش سلیقه گی نبود؛ به نظر ما می توان مسیر را ادامه داد و کاری که ایران با البرادعی و سولانا آغاز کرده برای حرکت، سوخت کافی دارد و حداقل بتوان طراحی های دیگری را برای موضوع انجام داد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی همچنین در خصوص آنچه احمدی نژاد امتیازخواهی سولانا از جلیلی نامید، اظهار داشت: شما دیدید که همانگونه که ما بر داشتن غنی سازی تاکید داشتیم امروز به این مسئله رسیده ایم، راه اندازی تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان نیز انجام شد ، سوختی که نیاز بود از روسیه به ایران رسید و مسائل ما با آژانس نیست حل شده است؛ هر چند که ممکن است آنها توقعاتی داشته باشند اما مهم آن است که بتوانیم با ابتکار توقعات آنها را در مسیری سازگار با منافع ملی خود ساماندهی کنیم.

خبرنگار دیگری از لاریجانی سئوال کرد چرا در دوره تصدی خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به صورت مستقیم با 1+5 مذاکره نکردید که وی تاکید کرد: مذاکرات مستقیم آن زمان هم مطرح بود و بنده بارها به سولانا گفتم که که پیش مذاکره و گفتگو برای گفتگو مسئله ای وقت گیر است و به هر صورت آنها در گذشته پیش شرط هایی داشتند که این مسئله امروز عوض شده و می تواند شکل جدیدی بگیرد.