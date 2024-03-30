اسکان ۶۴ هزار و ۷۳۱ نفر در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

سعید طالبی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر، افزود: از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، اسکان رسمی ۶۴ هزار و ۷۳۱ نفر در استان انجام شد.

وی ابراز داشت: اسکان کل استان ۱۰۵ هزار و ۷۷۶ نفر از تاریخ ۲۴ اسفند تا ۱٠ فروردین است.

طالبی پور گفت: ۳۱۲ هزار و ۴۸۷ نفر نیز آمار کل بازدید کنندگان از مناطق و جاذبه‌های گردشگری است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان آمار اسکان رسمی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ را ۶ هزار و ۷۵۸ نفر و اسکان کل را ۹ هزار و ۸۵۸ نفر در این روز دانست و عنوان داشت: آمار بازدید کننده این روز ۴۱ هزار و ۶۷۹ نفر است.