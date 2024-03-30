به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین روز از زندگی با آیه‌ها در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.



در ماه مبارک رمضان، می‌خواهیم ۳۰ آیه قرآن کریم را با هم بخوانیم، بفهمیم، حفظ کنیم و با آنها #زندگی کنیم.



هر روز ماه مبارک رمضان با ما همراه باشید با قرائت یک آیه از قرآن کریم توسط قاریان نوجوان استان چهارمحال و بختیاری همراه با تدبر در آن آیه



قاری نوجوان هم استانی در روز نوزدهم محمد اسماعیلی و تدبر: حجت الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت پناه می‌باشد.



برای پیوستن به پویش زندگی با آیه‌ها عدد "۵" را به سامانه پیامک ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال فرمائید.

