به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین روز از زندگی با آیهها در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
در ماه مبارک رمضان، میخواهیم ۳۰ آیه قرآن کریم را با هم بخوانیم، بفهمیم، حفظ کنیم و با آنها #زندگی کنیم.
هر روز ماه مبارک رمضان با ما همراه باشید با قرائت یک آیه از قرآن کریم توسط قاریان نوجوان استان چهارمحال و بختیاری همراه با تدبر در آن آیه
قاری نوجوان هم استانی در روز نوزدهم محمد اسماعیلی و تدبر: حجت الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت پناه میباشد.
برای پیوستن به پویش زندگی با آیهها عدد "۵" را به سامانه پیامک ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال فرمائید.
شهرکرد-نوزدهمین روز از زندگی با آیهها در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین روز از زندگی با آیهها در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
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