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۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۶

پنجره مهر؛

نوزدهمین روز از زندگی با آیه‌ها

نوزدهمین روز از زندگی با آیه‌ها

شهرکرد-نوزدهمین روز از زندگی با آیه‌ها در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین روز از زندگی با آیه‌ها در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در ماه مبارک رمضان، می‌خواهیم ۳۰ آیه قرآن کریم را با هم بخوانیم، بفهمیم، حفظ کنیم و با آنها #زندگی کنیم.

هر روز ماه مبارک رمضان با ما همراه باشید با قرائت یک آیه از قرآن کریم توسط قاریان نوجوان استان چهارمحال و بختیاری همراه با تدبر در آن آیه

قاری نوجوان هم استانی در روز نوزدهم محمد اسماعیلی و تدبر: حجت الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت پناه می‌باشد.

برای پیوستن به پویش زندگی با آیه‌ها عدد "۵" را به سامانه پیامک ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال فرمائید.

کد مطلب 6065473

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