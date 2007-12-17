درگیری پلیس پاکستان با تظاهرکنندگان مخالف مشرف در اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس پاکستان امروز بار دیگر با استفاده از باتوم و گاز اشک آور تظاهرات گروهی از وکلا را که برای عزیمت به خانه "افتخارچودری" رئیس سابق دیوان عالی این کشور تلاش می کردند، متفرق کرد.



برپایه این گزارش، چودری هم اکنون تحت بازداشت خانگی در شهر اسلام آباد قرار داد. وکلای پاکستان روند اعتراض آمیزی را علیه پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور از 9 ماه پیش آغاز کرده اند و تقریبا تنها کسانی بوده اند که با قضات و خبرنگاران از زمان اعلام حالت فوق العاده در سوم نوامبر گذشته در پاکستان روزانه تظاهرات می کنند. مشرف حالت فوق العاده را شنبه گذشته لغو کرد.



براساس این گزارش، 200 نفر از وکلا دوشنبه شب برای عزیمت به محل خانه چودری تلاش کردند و هنوز معلوم نیست که درگیری ها چگونه شروع شد و آیا تظاهرکنندگان که به سمت نیروهای پلیس سنگ و نظایر آن پرتاب کردند عامل آغاز درگیری بودند یا نیروهای پلیس که تظاهرکنندگان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند؟



کلیم امام از افسران پلیس شهر اسلام آباد گفت: 14 پلیس زخمی شده اند و درگیری ها زمانی آغاز شد که پلیس برای متوقف کردن پیش روی تظاهرکنندگان به سمت منطقه تحت تدابیر شدید امنیتی تلاش کرد.



وی افزود: تظاهرکنندگان برای پیشروی به سمت خانه چودری شروع به پرتاب سنگ کردند که ما با گاز اشک آور و باتوم واکنش نشان دادیم. این درگیری ها حدود یک ساعت ادامه داشت و سپس تظاهرکنندگان متفرق شدند.

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