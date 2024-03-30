به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آزاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح ملی خدمات بشردوستانه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲، اظهار داشت: این طرح در پست نوروزی طبس در حال برگزاری است و تاکنون به بیش از ۱۴ هزار مسافر خدمت ارائه شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر طبس با بیان اینکه ۱۶ روز از اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در شهرستان طبس می‌گذرد، بیان کرد: اعضای جوانان این جمعیت در این ایام، به بیش از ۱۴ هزار مسافر خدمات آموزشی، فرهنگی، بشردوستانه، عام المنفعه، ایمنی، سلامت و … ارائه کردند.

آزاد با اشاره به فعالیت تیم سیار سحاب (سامانه حرکت‌های امدادی و بشردوستانه) در شهرستان، افزود: امسال اعضای تیم سحاب در مناطق گردشگری و تاریخی در شهرستان و اماکن تاریخی و فرهنگی مستقر بوده و به بیش از ۲۰۰ نفر خدمات امدادی و بشردوستانه ارائه کردند.

پیوستن هزار مسافر در طبس به پویش بهرفت هلال‌احمر

رئیس جمعیت هلال احمر طبس با اعلام اینکه تاکنون هزار مسافر به پویش بهرفت پیوستند، خاطرنشان کرد: بهره‌مندی دو هزار و ۸۰ کودک از برنامه‌های فضای دوستدار کودک، پیوستن دو هزار و ۸۴ نفر به پویش سبز و غربالگری فشارخون بیش از دو هزار و ۸۰۵ نفر از جمله خدمات ارائه شده، بوده است.

لازم به ذکر است؛ طرح ملی خدمات بشردوستانه مسافرین نوروزی تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد.