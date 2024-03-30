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۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۷

از ابتدای طرح نوروزی تاکنون انجام شد؛

بهره‌مندی ۱۴ هزار نفر از خدمات پست‌های بشردوستانه هلال‌احمر طبس

بهره‌مندی ۱۴ هزار نفر از خدمات پست‌های بشردوستانه هلال‌احمر طبس

بیرجند-رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طبس گفت: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون بیش از ۱۴ هزار مسافر از خدمات پست‌های بشردوستانه مسافرین نوروزی هلال‌احمر در این شهرستان بهره‌مند شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آزاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح ملی خدمات بشردوستانه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲، اظهار داشت: این طرح در پست نوروزی طبس در حال برگزاری است و تاکنون به بیش از ۱۴ هزار مسافر خدمت ارائه شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر طبس با بیان اینکه ۱۶ روز از اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در شهرستان طبس می‌گذرد، بیان کرد: اعضای جوانان این جمعیت در این ایام، به بیش از ۱۴ هزار مسافر خدمات آموزشی، فرهنگی، بشردوستانه، عام المنفعه، ایمنی، سلامت و … ارائه کردند.

آزاد با اشاره به فعالیت تیم سیار سحاب (سامانه حرکت‌های امدادی و بشردوستانه) در شهرستان، افزود: امسال اعضای تیم سحاب در مناطق گردشگری و تاریخی در شهرستان و اماکن تاریخی و فرهنگی مستقر بوده و به بیش از ۲۰۰ نفر خدمات امدادی و بشردوستانه ارائه کردند.

پیوستن هزار مسافر در طبس به پویش بهرفت هلال‌احمر

رئیس جمعیت هلال احمر طبس با اعلام اینکه تاکنون هزار مسافر به پویش بهرفت پیوستند، خاطرنشان کرد: بهره‌مندی دو هزار و ۸۰ کودک از برنامه‌های فضای دوستدار کودک، پیوستن دو هزار و ۸۴ نفر به پویش سبز و غربالگری فشارخون بیش از دو هزار و ۸۰۵ نفر از جمله خدمات ارائه شده، بوده است.

لازم به ذکر است؛ طرح ملی خدمات بشردوستانه مسافرین نوروزی تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد.

کد مطلب 6065612

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