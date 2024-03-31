به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه‌زاده در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی، اظهار کرد: فروش بلیط موزه‌های آذربایجان شرقی سال گذشته در این مدت ۱۴۶ هزار و ۴۵ بازدید کننده بوده که امسال این تعداد به ۲۰۸ هزار و ۶۳۵ نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بیشترین بازدید از موزه‌های آذربایجان شرقی مربوط به کلیسای سنت استپانوس، موزه آذربایجان و موزه مشروطه است.

حمزه زاده همچنین از کاهش چهار درصدی تعداد اقامت در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی این استان در تعطیلات نوروزی تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز آمار اقامت رسمی و ثبت شده در آذربایجان شرقی برابر با ۱۵۷ هزار و ۱۹۵ نفر بوده است که این آمار با توجه به شرایط آب و هوایی و نیز همزمانی نوروز با ماه مبارک رمضان تا حدودی قابل پیش بینی بود.

وی افزود: در این مدت یک میلیون و ۳۲۲ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری آذربایجان شرقی بازدید کرده‌اند.

به گفته وی در همین مدت آمار مربوط به تردد از پایانه‌های مرزی آذربایجان شرقی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۲ درصد کاهش مواجه بوده است.

وی آمار ورود خودرو به آذربایجان شرقی در این مدت را یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه اعلام و اضافه کرد: آمار تصادفات جاده‌ای در این مدت یکهزار و ۱۰۷ مورد و تعداد فوتی‌ها ۱۷ نفر بوده است که به ترتیب ۱۶ و ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.

حمزه زاده روستای تاریخی کندوان، مجموعه کلیسای سنت‌استپانوس در جلفا، موزه آذربایجان، موزه قاجار، موزه مشروطه و مسجد کبود تبریز را به ترتیب پربازدیدترین جاذبه‌ها و اماکن گردشگری آذربایجان شرقی در نوروز امسال اعلام کرد.