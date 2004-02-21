رضا برجي دوباره در بيمارستان بستري شد

به گزار ش خبرنگار فرهنگي " مهر " هنوز مدتي از ترخيص اين عكاس و خبرنگار جنگ از مركز درماني " شايا مهر" نگذشته بود كه مجددا به دليل وخامت اوضاع جسمي در بيمارستان بقيه الله تهران بستري شد . اين عكاس و مستند ساز در حال حاضر در وضعيت بحراني به سر مي برد. رضا برجي كه سال هاي گذشته در اغلب كانون هاي بحران و جنگ هاي كشور هاي مختلف حضور داشته در جنگ تحميلي ايران عليه عراق بر اثر انفجار بمب هاي شيميايي مجروح شده است .

رضا برجي با حضور در مناطق بحران زده بوسني ، افغانستان ، كشمير و... در آخرين حضور خود در جنگ آمريكا برعليه عراق نسبت به ثبت وقايع جنگ اقدام مي كرد.

پيش از اين هيات دولت در مصوبه اي بودجه اي را براي خريد عكس هاي جنگي برجي در نظر گرفته بود ولي وي از فروش عكس هايش خودداري كرد .



