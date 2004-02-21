كاخ سفيد به شكست طرح اين كشور براي برگزاري تجمعات انتخاباتي منطقه اي درعراق اعتراف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويتر،" اسكات مكلان" سخنگوي كاخ سفيد دركنفرانس مطبوعاتي با بيان اين مطلب افزود: طرح اوليه آمريكا براي تشكيل حكومت موقت و منتخب دمكراتيك عراق كه قرار بود ازطريق 18 تجمعات انتخاباتي منطقه اي درعراق اجرا شود به علت عدم حمايت رهبران عراق، شكست خورد.

وي افزود ما درك كرديم طرح برگزاري تجمعات انتخابات منطقه اي درعراق مورد تاييد رهبران عراق قرارنگرفته است.

با اين حال سخنگوي كاخ سفيد اظهارداشت: چهارماه پيش ازانتقال قدرت به عراقي ها در30 ژوئن (خرداد) كاخ سفيد اعلام خواهد كرد كه مذاكرات خود را با رهبران عراق درخصوص گزينهاي جديد تركمن ها براي تشكيل حكومت جايگزين انتقالي آغازمي كند و درهمان حال درانتظارسفارشات و توصيه هاي سازمان ملل متحد خواهد ماند.

مكلان با بيان اينكه سازمان ملل متحد نبايد نقش رهبري مستقيم درمذاكرات آمريكا باعراقي ها ايفا كند، اظهارداشت: ما هميشه گفتيم كه اين سازمان مي تواند نقش محوري و حياتي درعراق ايفا نمايد.

اين سخنگو افزود: ما به تلاشهاي سازمان ملل متحد براي بررسي وارزيابي امكان اجراي انتخابات عمومي درعراق ارج مي نهيم ودرعين حال مي كوشيم به بررسي راههايي كه مي توان از طريق آن نقش اين سازمان را درعراق پررنگ شود، ادامه دهيم.

ياد آوري مي شود روز گذشته آيت الله سيستاني ازمراجع شيعه عراق درمصاحبه با روزنامه آلماني" اشپيگل" از شوراي امنيت خواست تا براي ضمانت برگزاري انتخابات در عراق پس از مدت كوتاهي از انتقال قدرت در 30 ژوئن(9 تير83) قطعنامه اي را به تصويب برساند.

وي گفت : هرحكومت موقتي كه درعراق تشكيل شود اولا نبايد آمريكا درآن دخالت كند ثانيا قدرت اين حكومت هم بايد محدود باشد.