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۱ دی ۱۳۸۶، ۹:۴۱

سه هزار کلاس نهضت سوادآموزی در استان همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی نهضت سوادآموزی استان همدان گفت: در سال جاری سه هزار و 959 کلاس درس در استان همدان برگزار شده است.

علی‌اکبر قربانی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد یک هزار و 977 کلاس آن در دوره مقدماتی، یک هزار و 298 دوره تکمیلی، 415 کلاس در مقطع پایانی و 269 کلاس در دوره پنجم برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه 34 درصد کلاس‌های این نهاد در شهرها و 66 درصد در روستاها تشکیل شده است، تصریح کرد: در سال جاری تعداد سوادآموزان استان همدان در مقاطع مختلف تحصیلی 46 هزار و 100 نفر بوده است.

قربانی نرخ باسوادی در استان همدان 62/82 درصد عنوان کرد و یادآور شد: تحقق اهداف نهضت سوادآموزی اولویت اصلی برنامه‌های این اداره است.

کد مطلب 606742

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