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۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین خبر داد؛

اعلام برنامه راهپیمایی روز قدس در قزوین

اعلام برنامه راهپیمایی روز قدس در قزوین

قزوین- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در قزوین برنامه راهپیمایی روز قدس در قزوین را تشریح کرد.

حجت الاسلام غلامحسن شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: راهیپمایی روز قدس امسال به واسطه جنایت اسرائیل در غزه و همچنین حمله به کنسولگری ایران در دمشق دارای اهمیت بسیار زیادی است.

وی افزود: بدون شک امسال نیز شاهد حضور با شکوه مردم در حمایت از مردم مظلوم غزه و در محکومیت جنایت رژیم تروریست اسرائیل خواهیم بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین عنوان کرد: در شهر قزوین راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح و از محل میدان میرعماد آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: روزه داران و حاضرین در راهیپمایی مسیر میدان عماد تا میدان آزادی و سپس مسجدالنبی (ص) را با فریادهای مرگ بر اسرائیل طی خواهند کرد.

حجت الاسلامم شهسواری در پایان یادآور شد: بدون شک اهمیت این روز برای مردم در برهه کنونی مشخص است و پیش بینی یک حضور بیاد ماندنی را داریم.

کد مطلب 6068091

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