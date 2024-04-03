اعلام برنامه راهپیمایی روز قدس در قزوین

حجت الاسلام غلامحسن شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: راهیپمایی روز قدس امسال به واسطه جنایت اسرائیل در غزه و همچنین حمله به کنسولگری ایران در دمشق دارای اهمیت بسیار زیادی است.

وی افزود: بدون شک امسال نیز شاهد حضور با شکوه مردم در حمایت از مردم مظلوم غزه و در محکومیت جنایت رژیم تروریست اسرائیل خواهیم بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین عنوان کرد: در شهر قزوین راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح و از محل میدان میرعماد آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: روزه داران و حاضرین در راهیپمایی مسیر میدان عماد تا میدان آزادی و سپس مسجدالنبی (ص) را با فریادهای مرگ بر اسرائیل طی خواهند کرد.

حجت الاسلامم شهسواری در پایان یادآور شد: بدون شک اهمیت این روز برای مردم در برهه کنونی مشخص است و پیش بینی یک حضور بیاد ماندنی را داریم.