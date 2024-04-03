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۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۲

سطر سطر زندگی با آیه‌ها؛

اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه پیامکی روز ۲۲ ماه رمضان در کردستان

اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه پیامکی روز ۲۲ ماه رمضان در کردستان

سنندج_ اسامی برگزیدگان مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها ویژه روز بیست ودوم ماه مبارک رمضان در کردستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان مسابقه روز بیست و دوم از ماه مبارک رمضان که روزانه در خبرگزاری مهر استان منتشر می‌شود، به شرح زیر است.

برندگان روز بیست و دوم:
۱- آقای مجتبی بهشتی نژاد از شهرستان بیجار
۲- خانم آیلین صدیقی از شهرستان تکاب
۳- آقای شاهین رستمی از شهرستان تهران
۴- خانم ایران مجیدی از شهرستان سنندج
۵ - خانم پروین میرزایی از شهرستان بیجار

روزانه حدود ۵ هزار نفر از استان کردستان در این مسابقه پیامکی شرکت دارند و به قید قرعه، به پنج نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده‌اند، مبلغ ۵ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

اگر شما هم می‌خواهید در این پویش شرکت کنید عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنید.

کد مطلب 6068242

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