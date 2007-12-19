بستر مناسب برای استفاده از انرژی خورشید باید در کشور فراهم شود

عبدالرزاق کعبی نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: متاسفانه با وجود امکانات طبیعی مناسب در کشور، انرژی خورشیدی در ایران بکارگیری نشده است.

وی خاطرنشان کرذ: به رغم اینکه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فعالیت های انجمن های علمی نظیر انجمن خورشیدی را تائید کرده است، اما این انجمن ها مجوز اجرای طرح های پژوهشی را ندارند.

کعبی نژادیان با اشاره به جایگاه و نقش مهم پژوهش در فعایلت های علمی کشور، خواستار افزایش مشارکت این انجمن ها در اجرای طرح های پژوهشی شد.