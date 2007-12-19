  1. استانها
۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بستر مناسب برای استفاده از انرژی خورشید باید در کشور فراهم شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن انرژی خورشیدی ایران گفت: فرهنگ سازی برای استفاده از انرژی خورشیدی در بسیاری از نقاط کشور ضروری است و باید بستر مناسب برای استفاده از این نوع انرژی در کشور فراهم شود.

عبدالرزاق کعبی نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: متاسفانه با وجود امکانات طبیعی مناسب در کشور، انرژی خورشیدی در ایران بکارگیری نشده است.

وی خاطرنشان کرذ: به رغم اینکه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فعالیت های انجمن های علمی نظیر انجمن خورشیدی را تائید کرده است، اما این انجمن ها مجوز اجرای طرح های پژوهشی را ندارند.

کعبی نژادیان با اشاره به جایگاه و نقش مهم پژوهش در فعایلت های علمی کشور، خواستار افزایش مشارکت این انجمن ها در اجرای طرح های پژوهشی شد.

رئیس انجمن انرژی خورشیدی ایران افزود: آخرین اطلاعات در مورد انرژی خورشیدی در ایران در پایگاه اینترنتی به آدرس  ‪ ‪ WWW.IRSES.ORG در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

