مراسم تشييع پيكر مسئولان شهرداري نيشابور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر امروز پيكر مهندس ابوالحسن نجار ، معاون فني و عمراني شهرداري نيشابور ، علي امير آبادي معاون خدمات شهري اين سازمان ، حسين مهجور ثاني مسئول حراست ، حسين اماميان مسئول امور اداري ، مرتضي فخريان مدير عامل سامان آتش نشاني اين شهر و هفت نفر ديگر از نيروهاي آتش نشان به همراه دو نفر ديگر از پرسنل شهرداري نيشابور طي مراسمي در مسجد جامع اين شهر به خاك سپرده مي شوند .

گفتني اين افراد بر اثر حادثه انفجارهاي پي در پي در روستاي هاشم آباد از توابع نيشابور كه به علت انفجار قطار باري حمل سوخت به وقوع پيوست، كشته شدند.