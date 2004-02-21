مراسم تشييع پيكر مسئولان شهرداري نيشابور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر امروز پيكر مهندس ابوالحسن نجار ، معاون فني و عمراني شهرداري نيشابور ، علي امير آبادي معاون خدمات شهري اين سازمان ، حسين مهجور ثاني مسئول حراست ، حسين اماميان مسئول امور اداري ، مرتضي فخريان مدير عامل سامان آتش نشاني اين شهر و هفت نفر ديگر از نيروهاي آتش نشان به همراه دو نفر ديگر از پرسنل شهرداري نيشابور طي مراسمي در مسجد جامع اين شهر به خاك سپرده مي شوند .
گفتني اين افراد بر اثر حادثه انفجارهاي پي در پي در روستاي هاشم آباد از توابع نيشابور كه به علت انفجار قطار باري حمل سوخت به وقوع پيوست، كشته شدند.
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