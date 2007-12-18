داوران دیدارهای مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشورصبح پنج شنبه 29 آذرماه برگزار میشود که حجت اله گودرزی از تهران، محمد ابراهیم امامی از تهران، یعقوب فخرمقدم از خراسان رضوی، اردوان صاحب از خوزستان، علی اکبرصوفی از تهران و ایرج منصوری از تهران بعنوان داوران دو دیدار نیمه نهایی معرفی شدند.
براساس این گزارش، در رقابتهای ردهبندی و فینال نیزعلی تبریزیان ازخراسان رضوی، اصغر رامبد از تهران، احمد حاج آقا پور از تهران، مرتضی ربی از تهران، موسی بابائی از مازندران و سهراب دهقان از تهران قضاوت خواهند کرد.
همچنین مهدی خالدی بعنوان ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقه در دیدار فینال و سیدمحمد یوسف نژاد بعنوان ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقه در دیدار ردهبندی و عباس نمازیان بعنوان ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقه در دیدار تیمهای نفت تهران و گاز مازندران (مسابقه دوم) و نصرت اله لارودی بعنوان ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقه در دیدار تیمهای راه آهن خراسان و صنایع و معادن همدان (مسابقه اول) انتخاب شده اند.
ابوالفضل میرجعفری نایب رئیس هیئت کشتی تهران نیزنماینده فدراسیون در این رقابتها خواهد بود.
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