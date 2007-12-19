موسوی گرمارودی "جوشش و کوشش در شعر" را تمام کرد

علی موسوی گرمارودی درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: "جوشش و کوشش در شعر" پایان نامه دوره کارشناسی ارشد من بوده که در آن به مباحث نظری درباره شعر و تعاریف آن، ساختار و... پرداخته ام.

گزیده تازه ترین اشعار وی نیز با عنوان "باغ سنگ" قرار است به زودی وارد پیشخوان کتابفروشیها شود.

مجموعه شعرهای "صدای سبز" و "از ساقه تا صدر" (تذکره شعرای قرن بیستم تاجیکستان)، "شعر و زندگی ادیب الممالک فراهانی" (پایان نامه دوره دکترای گرمارودی)، ترجمه ادبی قرآن (نشر قدیانی) و "صحیفه سجادیه" (نشر هرمس) از جمله آثار تجدیدچاپی موسوی گرمارودی طی ماه های اخیر است.