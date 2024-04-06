خبرگزاری مهر، گروه استانها: خانههای قرآنی نهادی مؤثر در جامعه هستند که برخی از آنها انواع فعالیتهای آموزشی و اجتماعی از جمله کمک به اشتغال جوانان، آموزش سبک زندگی و قرآن به خانوادهها و کمک به نیازمندان را نیز در دستور کار دارند.
«رقیه گلستانی» یکی از بانوان ساوجی بوده که مدیر خانه قرآنی حضرت علی اکبر (ع) ساوه است در زیر گفت وگوی خبرگزاری مهر با وی را میخوانید.
وی تا پنجم ابتدایی تحصیل کرده و علاوه بر فعالیت قرآنی، خادمی مرکز افق امامزاده بی بی شرف خاتون در روستای فردین را داشته و به گفته خود تنها خانومی است که علاوه بر حوزه قرآن، در مباحث فرهنگی، اجتماعی و رسیدگی به خانوادههای نیازمند و تهیه جهیزیه به دختران کم برخوردار نیز فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه آموزش قرآن را از سال ۷۷ در روستای فردین به صورت خودجوش با مراجعه به درب خانهها، با ۶۰ نفر در تابستان آغاز کرده ام، گفت: از سال ۷۸ آموزشها دیگر مختص تابستان نبود بلکه در طول سال و ایام هفته این آموزشها بدون محدودیت سنی و جنسی ادامه دارد.
این مربی قرآن ادامه داد: در ابتدا آموزشها تنها برای سنین ۷ الی ۲۰ ساله بود اما با اخذ مجوز خانه قرآنی حضرت علی اکبر (ع) از تبلیغات اسلامی در سال ۹۰، آموزشها در غالب روخوانی، روان خوانی، تجوید مقدماتی و تخصصی و مفاهیم قرآنی و حفظ جز ۳۰ از سنین سه سالگی تا ۷۰ ادامه دار شد.
وی با بیان اینکه در خانه قرآنی نیز مهد قرآنی برای کودکان با سنین ۳ الی ۶ سال فعال است، گفت: در حال حاضر ۲۰ نفر زیر ۱۲ سال حافظ جز ۳۰ هستند و تمامی خانمهای کمتر از ۶۰ سال روخوانی کامل را یاد گرفته اند.
تلاوت مستمر سبب به انس با قرآن میشود
گلستانی گفت: با توجه به اینکه اکثریت روخوانی قرآن را فرا گرفته اند برنامه آینده این خانه، آموزش حفظ قرآن است.
وی ادامه داد: به مناسبتهای مختلف در سطح روستاها برنامههای متنوعی برگزار میشود و برای روزه اولیها که حدود ۱۰ خانم و یک آقا بودند نیز مراسم همراه با هدیه برای آنها برگزار شد.
این مدیر قرآن با اشاره به اهمیت خواندن قرآن گفت: تلاوت قرآن بهطور مستمر منجر به انس با قرآن و مرور آیات میشود و به طور حتم این مهم آثار و برکات بسیاری در زندگی دارد.
گلستانی یکی از اثرات و ثمرات تلاوت روزانه قرآن را پیدا کردن مسیر درست زندگی عنوان کرد و گفت: قرآن انسانها را از تاریکی به روشنایی و از جهل به خرد هدایت میکند و برای قرآن مهم نیست چه کسی به سراغش میآید و باید اذعان کرد که این کتاب آسمانی راهنمای همه انسانها از هر قشر و طایفهای است.
مدیر خانه قرآنی ساوه گفت: عمر محدود و امکانات کم از مواردی هستند که باعث میشوند انسانها نتوانند بر تمام ابعاد زندگی اشراف پیدا کنند.
گلستانی ادامه داد: یکی از این موارد، درک هدف زندگی است و قرآن با داشتن مفاهیم عمیق، زبانگیرا و فصیح، آنگونه مسائل مهم زندگی را بیان میکند که میتوان دارای بینشی عمیق و دقیق شد و این بینش تنها با مأنوس شدن با قرآن محقق میشود.
این مربی قرآن ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد سبقت بانوان در حوزه قرآن از برادران هستیم و باید هم این گونه باشد، چرا که نقش تربیتی و عاطفی بانوان در جامعه برجسته است و باید در این عرصه هم پیشتاز باشند.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری کرونا نیز بستههای معیشتی در طی ۳ سال و در هر فصل ۴۰ بسته معیشتی میان نیازمندان روستا توزیع شده و در حال حاضر هم استمرار دارد.
مدیر خانه قرآنی حضرت علی اکبر ساوه، تأمین پنج مورد کمک جهیزیه و کمک دارو همچنین پرداخت هزینه عمل جراحی چند نیازمند را از دیگر فعالیتهای این خانه قرآنی عنوان کرد.
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