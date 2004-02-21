دانش آموزان ، مسافران نوروزي را راهنمايي مي كنند

علي عراقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : در شهرهايي همچون شيراز ، اصفهان ، مازندران ، گيلان ، مشهد و ... كه تعداد مسافران نوروزي بيشتر از شهرهاي ديگر است ، دانش آموزان عضو تشكل دانش آموزي پيشگامان در گروه هاي 13 نفره در ورودي ها و ميادين شهر مستقر شده و مسافران را به نقاط ديدني شهر راهنمايي مي كنند.

وي با اشاره به اينكه دانش آموزان پيشتاز شركت كننده در اين طرح بين 13 تا 17 ساله هستند ، گفت : اين دانش آموزان طي دوره هاي آموزشي خاصي كه گذرانده اند ، تمام مناطق ديدني و توريستي شهرشان را مي شناسند و به خوبي مي توانند با نقشه هايي كه از شهرشان دارند مسافران را راهنمايي كنند.

مدير تشكل هاي دانش آموزي سازمان دانش آموزي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح " راهنماي مسافران نوروزي " در هر شهر يك ميليون تومان هزينه مي برد ، افزود : اين طرح با همكاري سازمان تبليغات اسلامي ، سازمان ايرانگردي و جهانگردي ، شهرداري و وزارت ارشاد در ايام نوروز برگزار مي شود.