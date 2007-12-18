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۲۷ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

عبدالعلی دستغیب:

داستان دفاع مقدس لایه‌های پنهان تاریخ را بازگو می‌کند

داستان دفاع مقدس لایه‌های پنهان تاریخ را بازگو می‌کند

دفاع مقدس لایه های پنهانی دارد که شاید تاریخ به درستی نتوانسته تمام آن وقایع را ثبت کند اما خوشبختانه داستان کوتاه دفاع مقدس این ضعف را پوشانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جشنواره داستان دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف)، عبدالعلی دستغیب گفت: نویسندگان در هر جامعه ای بازتاب وقایع پیش آمده را بر روی کاغذ می آورند و در قالبهای مختلف ادبی نمایان می سازند. جنگ و دفاع مقدس هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: داستانهای کوتاه دفاع مقدس در دهه های 60 و 70 از نظر تکنیکی و محتوایی نسبت به سالهای قبل از آن بسیار مستحکم تر بودند.

نویسنده "برمی گردیم گل نسترن می چینیم" درباره چگونگی قلم زدن نویسندگان در عرصه دفاع مقدس گفت: در این سالها نویسندگان متعددی در این عرصه فعالیت کرده اند که برخی از نزدیک جبهه و فضای جنگ را لمس و تجربه کرده اند و بر اساس خاطرات خود و همرزمانشان و استفاده از تخیل به داستان نویسی پرداختند.

وی افزود: برخی کتب دیگر منتشر شده در این حوزه، آثاری است که یا نویسندگان با مطالعه زندگینامه شهدا، جانبازان و ایثارگران نوشته اند و یا در گفتگوی مستقیم با رزمندگان سعی در بازآفرینی آن حماسه ها داشته اند.

این منتقد ادبی لزوم برگزاری جشنواره دفاع مقدس را مهم دانست و تصریح کرد: نویسندگان در این جشنواره ها جدا از تشویق و انگیزه یابی، با آثار و نوع ساختار داستان نویسان دیگر از نزدیک آشنا می شوند.

دستغیب تاکید کرد: هرقدر نویسندگان با آثار معتبر و به روز ادبیات دنیا بیشتر آشنا باشند، داستان دفاع مقدس رشد بیشتری می کند. ترجمه آثار نویسندگان مقاومت سایر کشورها نیز راهگشای این مسیر است.

کد مطلب 606893

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