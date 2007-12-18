به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جشنواره داستان دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف)، عبدالعلی دستغیب گفت: نویسندگان در هر جامعه ای بازتاب وقایع پیش آمده را بر روی کاغذ می آورند و در قالبهای مختلف ادبی نمایان می سازند. جنگ و دفاع مقدس هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: داستانهای کوتاه دفاع مقدس در دهه های 60 و 70 از نظر تکنیکی و محتوایی نسبت به سالهای قبل از آن بسیار مستحکم تر بودند.

نویسنده "برمی گردیم گل نسترن می چینیم" درباره چگونگی قلم زدن نویسندگان در عرصه دفاع مقدس گفت: در این سالها نویسندگان متعددی در این عرصه فعالیت کرده اند که برخی از نزدیک جبهه و فضای جنگ را لمس و تجربه کرده اند و بر اساس خاطرات خود و همرزمانشان و استفاده از تخیل به داستان نویسی پرداختند.

وی افزود: برخی کتب دیگر منتشر شده در این حوزه، آثاری است که یا نویسندگان با مطالعه زندگینامه شهدا، جانبازان و ایثارگران نوشته اند و یا در گفتگوی مستقیم با رزمندگان سعی در بازآفرینی آن حماسه ها داشته اند.

این منتقد ادبی لزوم برگزاری جشنواره دفاع مقدس را مهم دانست و تصریح کرد: نویسندگان در این جشنواره ها جدا از تشویق و انگیزه یابی، با آثار و نوع ساختار داستان نویسان دیگر از نزدیک آشنا می شوند.

دستغیب تاکید کرد: هرقدر نویسندگان با آثار معتبر و به روز ادبیات دنیا بیشتر آشنا باشند، داستان دفاع مقدس رشد بیشتری می کند. ترجمه آثار نویسندگان مقاومت سایر کشورها نیز راهگشای این مسیر است.