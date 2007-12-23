ابراهیم کمالی معاون امور کتابخانه های عمومی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی کتابخانه مرکزی استان تا پایان ماه دیگر خبر داد و گفت: اگر اتفاق غیر مترقبه ای روی ندهد این کتابخانه اول بهمن ماه بازگشایی می شود. البته ما امیدواریم زودتر از این زمان هم کتابخانه شروع به کار کند.

وی با اشاره به مشکلات و کمبودهای کتابخانه مرکزی کرمان و اقدامات صورت گرفته در آن، افزود: مهمترین مشکلی که ساختمان کتابخانه با آن مواجه بود، قدیمی و فرسوده بودن سیستمهای گرمایشی و سرمایشی بود. با توجه به تعداد زیاد مراجعان، اعضای کتابخانه همیشه نسبت به این مشکلات اعتراض داشتند و ما هم نمی توانستیم در همان وضعیت کار را ادامه دهیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: وقتی برای رفع این مشکلات کتابخانه را تعطیل کردیم، یکسری دیگر از مشکلات از جمله نبود مصالح اضافه شد و به همین خاطر کار تعمیرات را چند ماه به تاخیر انداخت. با این وجود در حال حاضر کارهای آن رو به اتمام است و چند هفته دیگر مجدداً به ما تحویل داده می شود.

سردر کتابخانه مرکزی کرمان

ابراهیم کمالی گفت: به خاطر رفع مشکلاتی مانند ورود صدا به سالنهای مطالعه کتابخانه، شیشه تمام پنجره های ساختمان را دوجداره کردیم. میز و صندلیهای کتابخانه را تعمیر و آنها را مجدداً رنگ آمیزی کردیم. همچنین مشکلاتی که در سرویسهای بهداشتی کتابخانه بود رفع کردیم و سرامیکهای لازم برای آنها را نصب کردیم. سیستم نور ساختمان کتابخانه را با سیستم پیشرفته ای تعویض کردیم. دیوارها و فضاهای اضافی و فرسوده این کتابخانه را نیز از بین بردیم و به جای آنها فضای بیشتری به سالنهای مطالعه اضافه کردیم.

معاون امور کتابخانه های عمومی استان کرمان ادامه داد: در حال حاضر عمده کارهای ساختمانی کتابخانه انجام شده و در مرحله پنل بندی است. در واقع الان کار نصب چراغها، پروژکتورها و نیز سفت کاری و رنگ آمیزی نمای داخلی ساختمان مانده که تا چند هفته دیگر تمام می شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی کرمان مبنی بر لزوم ساخت کتابخانه ای مجهزتر به عنوان کتابخانه مرکزی استان و نیز حمایت استاندار از این طرح، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک و با تصویب اعتبار این کار، عملیات اجرایی ساختمان جدید کتابخانه مرکزی کرمان آغاز شود. قرار است در صورت انجام این کار از کتابخانه فعلی به عنوان یک کتابخانه عمومی استفاده شود.

به گزارش مهر، کتابخانه مرکزی کرمان به دلیل انجام تعمیرات داخلی 15 تیرماه امسال تعطیل شد و قرار بود 15 شهریور بازگشایی شود که در توضیح علت انجام نشدن این کار، مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کرمان چندی پیش از اتمام کار تعمیر و بازگشایی کتابخانه مرکزی استان تا 20 مهرماه خبر داده بود که این قول عملی نشد و کتابخانه همچنان در تعطیلی به سر می برد.

ساختمان اولیه کتابخانه مرکزی فعلی کرمان نزدیک به 90 سال پیش توسط عده ای از تجار یزدی و کرمانی و با عنوان کارخانه پشم ریسی و پنبه پاک کنی ساخته شد و تا حدود 40 سال قبل این فعالیت ادامه داشت که با ورود کارکنان آن به فعالیتهای سیاسی، کارخانه عملاً تعطیل و به یک ساختمان بلا استفاده تبدیل شد. بعدها در جریان دو زلزله مهیبی که در کرمان رخ داد، بخشهایی از سقف آن فرو ریخت و ساختمان عملاً به یک مخروبه تبدیل شد. ساختمان بازسازی شده این کارخانه بعد از انقلاب اسلامی و در پایان نخستین دهه آن (سال 1368) میزبان نمایشگاهی از دستاوردهای استان شد و بعد از مدتی با نام مرکز کرمان شناسی شروع به فعالیت مجدد کرد و دو سال بعد همزمان با کنگره جهانی خواجوی کرمانی، ساختمان مرکز کرمان شناسی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و توسط معاون اول رئیس جمهور وقت (حسن حبیبی) با عنوان کتابخانه ملی کرمان رسماً افتتاح شد. بعدها با راه اندازی کتابخانه ملی ایران در پایتخت، کتابخانه ملی کرمان به کتابخانه مرکزی استان تغییر نام یافت. این کتابخانه با درجه فرهنگی یک، در فضایی معادل 20 هزار متر مربع تاسیس شده و بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور محسوب می شود. تعداد کتابهای موجود در کتابخانه مرکزی کرمان بیش از 121 هزار جلد بوده که با بیش از 30 نفر کتابدار به اعضا خدمات ارائه می دادند.