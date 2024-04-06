زلیخا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به سابقه فعالیت خود اشاره و اظهار کرد: از سال ۹۲ تاکنون مربی و خادم قرآن کریم هستم و همچنین به عنوان مربی خانه قرآن شهری الاسرا فعالیت دارم.

وی به دوره‌هایی که آموزش می‌دهد اشاره کرد و افزود: دوره‌های حفظ روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم را برای سنین مختلف راهنمایی دبیرستان ابتدایی را برگزار می‌کنم و قرآن آموزان با استعدادی را توانسته‌ایم تربیت کنیم.

احمدی ادامه داد: از سال ۹۲ حدوداً ۶۰ نفر کامل به صورت تجوید و صحیح خوانی قرآن کریم را آموزش دیدند و در مسابقات استانی شهرستانی و کشوری حضور پیدا کردند.

مربی و مدرس قرآن دیواندره‌ای به اهمیت تقویت و بهره‌وری مردم از فعالیت‌های قرآنی تاکید کرد و بیان داشت: برای تقویت و بهروری بیشتر مردم از قرآن کریم باید به صورت ماهانه محافل قرانی در شهرستان برگزار شود.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های تشویقی برای دانش آموزان گامی مهم در راستای توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

مربی و مدرس قرآن دیواندره‌ای تاکید کرد: از نهادهای متولی فرهنگ دینی و آموزش و پرورش انتظار می‌رود حمایت بیشتری از فعالیت‌های صورت بگیرد تا این نور معنویت بیش از پیش در جامعه ترویج پیدا کند.

احمدی خاطر نشان کرد: لازم است تا از مربیان قرآنی نیز حمایت لازم بالاخص در حوزه بیمه صورت بگیرد تا مربیان بدون دغدغه به ترویج فرهنگ قرآنی بپردازند.

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