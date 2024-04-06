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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۳۲

مربی و فعال قرآن کریم شهرستان دیواندره:

حمایت از فعالیت‌های قرآنی موجب ترویج آن در جامعه می‌شود

حمایت از فعالیت‌های قرآنی موجب ترویج آن در جامعه می‌شود

سنندج-مربی و فعال قرآنی شهرستان دیواندره گفت: توجه به فعالیت‌های قرآنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است حمایت از این فعالیت‌ها موجب ترویج فرهنگ قرآنی می‌شود.

زلیخا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به سابقه فعالیت خود اشاره و اظهار کرد: از سال ۹۲ تاکنون مربی و خادم قرآن کریم هستم و همچنین به عنوان مربی خانه قرآن شهری الاسرا فعالیت دارم.

وی به دوره‌هایی که آموزش می‌دهد اشاره کرد و افزود: دوره‌های حفظ روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم را برای سنین مختلف راهنمایی دبیرستان ابتدایی را برگزار می‌کنم و قرآن آموزان با استعدادی را توانسته‌ایم تربیت کنیم.

احمدی ادامه داد: از سال ۹۲ حدوداً ۶۰ نفر کامل به صورت تجوید و صحیح خوانی قرآن کریم را آموزش دیدند و در مسابقات استانی شهرستانی و کشوری حضور پیدا کردند.

مربی و مدرس قرآن دیواندره‌ای به اهمیت تقویت و بهره‌وری مردم از فعالیت‌های قرآنی تاکید کرد و بیان داشت: برای تقویت و بهروری بیشتر مردم از قرآن کریم باید به صورت ماهانه محافل قرانی در شهرستان برگزار شود.
وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های تشویقی برای دانش آموزان گامی مهم در راستای توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

مربی و مدرس قرآن دیواندره‌ای تاکید کرد: از نهادهای متولی فرهنگ دینی و آموزش و پرورش انتظار می‌رود حمایت بیشتری از فعالیت‌های صورت بگیرد تا این نور معنویت بیش از پیش در جامعه ترویج پیدا کند.

احمدی خاطر نشان کرد: لازم است تا از مربیان قرآنی نیز حمایت لازم بالاخص در حوزه بیمه صورت بگیرد تا مربیان بدون دغدغه به ترویج فرهنگ قرآنی بپردازند.

کد مطلب 6069524

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