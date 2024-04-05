راهی به دوری فلسطین به نزدیکی مسجدالاقصی/قلب سنندج برای غزه تپید

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در حالی که راهمان دور است اما مسیر قلبمان به سوی مسجدالاقصی است، قبلهمان کعبه و قلبمان اقصی است.
راه دور، مسیر یکی و هدفهای ما نزدیک است، دو برادر در کالبد دو وطن، ایران و فلسطین، جسم و جان و قلب و دین همه یکی است.
راه آزادی هم که از مسجدالاقصی میگذرد هر که طالب باشد بسمالله و تمام.
امروز روز قدس، روز آزادی، روز بیداری اسلامی، روز دفاع از مظلوم، روز غزه، روز فلسطین است.
فلسطینی که ۷۵ سال فریاد از ظلمی که به آنها شده بود کردند و ۴۵ سال مسلمین جهان هم هم صدایشان شدند، و امروز ۶ ماه از هم نوایی جهانی هم میگذرد.
وقتی گریه اسرائیل از طوفان الاقصی بلند شد، برای التیام خود از هیچ جنایتی دریغ نکردند و حتی دل اروپاییها و مسیحیهای دارای روح آدمی هم برای مردم بیدفاع و مظلوم غزه تپیدن گرفت.
فکر میکنم امسال یکی از سالهایی است که غزه و فلسطین صدای بیشتری از هم نوایی جهانی میشنود، آنقدر جنایتهای رژیم سفاک و غاصب صهیونیست زیاد شده که همه دنیا حقیقت غده سرطانی و منحوس را درک کرد.
وجدانها بیدار شد اما سران و حاکمان همچنان در خواب هستند، امروز روزی به بلندای ۷۵ سال ظلم و وحشیگری در تاریخ است.
حمایت آمریکای مستکبر و شرور از ولد ناپاک خود اسرائیل روپوشی بر جنایتها، کودک کشی و قتل عامل وسیع در غزه است.
درست است که بنا به فرموده امام خمینی (ره) روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار میشود، اما به واسطه خون آشامی رژیم صهیونیست هر روز، روز قدس است.
کردستانیها پرچمدار حمایت از مظلومیت غزه
کردستانیها که پرچمدار حمایت از مظلوم هستند مانند هر سال، روز قدس امسال هم علم حمایت از مردم بیپناه غزه را بالا بردند.
روزهداران سنندجی پیشگام بودند، مردم مؤمن از همه آحاد حاضر شدند تا پیغام نزدیکی آزادی قدس شریف را فریاد بزنند.
شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل دو شعار پای ثابت تمام راهپیماییهای مردمی است، اما نقاشی پرچم دو کشور ایران و فلسطین در کنار هم دیگر و روی دست و صورت حاضران دادخواه تصویر زیبا از راهپیمایی امروز کردستانیها بود.
اما تصاویر ۷ مستشار شهید ایرانی که در روزهای اخیر شربت شهادت را به واسطه حمله ددمنشانه رژیم غاصب نوشیده بودند هم دیگر تصویر زیبای حمایتگر مردم سنندج بود.
از آنجا که سردار حسین اماناللهی یکی از شهدای برجسته سوریه هم اصالتاً کردستانی و اهل روستای خسروآباد بیجار بودند تصویری زیبا از عم و خشم و انزجار مردم با تمثال این شهید گرانقدر زیبایی دوچندانی به قیام مردمی علیه ظلم طولانی مدت صهیونها ایجاد کرده بود.
پرچم حزب الله لبنان و نیرویهای مقاومت و عکس شهدای کودک و غیر نظامیان فلسطینی در دست شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز بود.
دور نیست روزی که تمام موجودیت اسرائیل به دست شیرهای مقاومت به آتش کشیده میشود، اما امروز پرچم پدر و پسر یعنی آمریکا و اسرائیل در آتش خشم جوانان ایرانی سوخت.
مسأله آزادی فلسطین امروز یک مساله جهانی است و موجب ایجاد وحدت اسلامی در سراسر جهان شده است و ضعف اسرائیل در رخ جنایتها و وحشیگری و قتل عامل انجام شده نمایان شده است.
فریادی به بلندای مرگ بر اسرائیل
پیرمردها و سالمندان سنندجی با لباس محلی در دل جمعیت شاید دیده و بینایشان کم فروغ شده باشد اما مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفتن را از یاد نبردند.
سالهاست که این شیرمردان و شیر زنهای کرد فریاد مرگ را بر رژیم سفاک اسرائیل حواله میکنند و این رسالت را از روزهای جوانیشان به یاد دارند.
حسین کریمی سالمند است و کمی هم کم شنوا شاید ۸۰ یا کمی کمتر سن داشته باشد، میگوید: اسرائیل باید اعدام شود و آمریکا لگد مال، تا آرامش به جهان باز گردد.
وی در دل جمعیت و آرام و پا به پای عصای چوبی خود راه میرود، ادامه میدهد: کاش در روزهای جوانی اسلحه داشتم و به فلسطین میرفتم تا این خاک پاک و قبله اول مسلمین را از لوث وجود صهیونیستهای ظالم پاک میکردم.
وی خاطرنشان کرد: از وقتی به یاد دارم برای همه راهپیماییها حاضر شدم و وظیفه خود میدانم که برای دفاع از مظلوم بیایم هر چند این کمترین کاری است که از دستم برمیآید.
کریمی بیان کرد: هر شب با دیدن جسمهای تکه تکه شده کودکان فلسطینی هزار بار تکه تکه میشوم و دوباره از نو زجر میبینم و ای کاش نبودم و این روزها را نمیدیدم.
این خانه عنکبوت به خودی خود سست است و امروز در سستترین حالت ممکن قرار دارد و این یعنی زوال اسرائیل نزدیک است.
وقتی از گوشه و کنار جهان طنین مرگ بر اسرائیل میآیید یعنی اسرائیل گور خود را کنده است و با جهل و وحشیگری خود مرگ زود هنگام خود را رقم زده است.
جهان امروز بیدار است و نسل فردا بیدارتر و همین هوشیاری و دانایی نسل جدید است که آنها را سرآمد کرده است.
کودکان پای ثابت یادگیری درس انقلاب
کودکان سنندجی البته که همیشه پای ثابت یادگیری درس انقلاب هستند، اما نوجوانان و جوانان همه در حال آزمون دادن پای درس و مکتب عزت، غرور و شجاعت هستند.
سیروان جوانی که از جوانی خفته هم دینهایش در کیلومترها آن طرفتر میگوئید: فلسطین پاره تن اسلام است و اسلام حامی مظلوم و اگر مسلمان از مظلوم بیدفاع حمایت نکند یعنی دنیا به انتهای عدل رسیده است.
وی بیان کرد: چراغ غزه روشن است و تا آخرین مسلمانی که نفس میکشد باقی ست، غزه هم زنده و فروزنده است.
سیروان که دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی است، افزود: ادامه دادن راه قدس همان از سرگیری راه آزادی است که تا پایان مسیر همه یک صدا میگویند مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا.
انقلاب ما برای دفاع از مظلوم بنیان نهاده شد
سارا غیوری هم پشت کنکوری است و انقلاب اسلامی را حامی مظلومان جهان معرفی میکند و ادامه داد: انقلاب ما برای دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم بنیان نهاده شد و رسالت خود را بعد از ۴۵ سال هنوز به اتمام نرسانده است.
وی افزود: جنگ امروز جنگ نان نیست، جنگ عدالت و آزادگی است که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس برانگیخته از جان پای آن میمانیم.
غیوری بیان کرد: درد و رنج فلسطین بر پیکره تمام جهان اسلام است و قلب مسلمین امروز منقلب شده از رنج کودکان، زنان و مردم بی دفاع و غیر نظامی که با آر پی جی و نارنجک و اسلحه شب را صبح و صبح را به شب میرسانند.
طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از ساعات اولیه آخرین جمعه ماه رمضان شروع شده است اما در تمام ۳۶۵ روز سال این فریاد در گوش اسرائیل سوت میکشد.
این فریاد که امروز در تلآویو هم شنیده شد تا پایان و ریشه کن شدن رژیم منحوس و ضدبشری صهیونیستی و استکبار جهانی ادامه دارد و چه صوتی دلنشینتر از این نوا است.
امروز شیعه و سنی، کردستان خار چشم دشمن بودند و با هم برای آزادسازی قدس شریف در کنار هم پیام وحدت را به تمام جهان مخابره کردند.
یکی از خاستههای تمام مسلمین جهان برپا داشتن نماز در قدس شریف است و صف وحدت جهان اسلام در مسجدالاقصی ترس را بر رژیم سفاک غالب میکند و وحدت جهان اسلام را بر همه ادیان چیره و نمایان میکند.
دفاع از مردم مظلوم فلسطین هدف غایی جهان اسلام
یکی از روحانیان و طلبههای جوان سنندجی هم دفاع از آرمانهای مردم مظلوم فلسطین را هدف غایی جهان اسلام دانست.
اسکندری بیان کرد: صلح جهانی خواسته قلبی همه است اما وجود برخی کشورهای به ظاهر متمدن و در باطن شرور و ظالم مانع این صلح است.
وی گفت: جهان اسلام همتی بلند میخواهد تا یکباره به ما خیزد و مانع ادامه شرارت جهانی شود.
بانویی که امروز با ویلچر آمد تا حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین نشان دهد و حضور وی در خیابان فردوسی سنندج با پرچمهای در دستش جلوه زیبایی از همدردی سنندجیها را با مردم غزه به تصویر کشید.
وظیفه شرعی همه مردم این است که به همه جهانیان اعلام کنند انزجار خود از رژیم صهیونیستی را و بگویند اسرائیل خانه عنکبوت خود را بر روی آب بنا نهاده و چیزی تا فروپاشی بزرگ تاریخ که دامن اسرائیل کودک کش را میگیرد نمانده است.
امروز روز حیات اسلام است و تا امروز، هرساله نه فقط ایرانیان بلکه در بسیاری از کشورهای آزادیخواه جهان جمعه همبستگی با قدس برگزار میشود و این یعنی راه آزادی قدس از یوغ زنجیرههای پوشالی اسرائیل در مسیر پایان قرار دارد.
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