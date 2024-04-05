به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با تدبیر امام خمینی (ره) به عنوان «روز جهانی قدس» نامگذاری شده است، مردم خوزستان با حضور در راهپیمایی‌های باشکوه در شهرهای مختلف استان با صدایی رسا «آزادی قدس شریف» را فریاد زدند.

امسال مردم خوزستان نسبت به سال‌های گذشته حضور باشکوه‌تری در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند و مسیرهای راهپیمایی روز پرخروشی را به خود دیدند و زیر پای راهپیمایان به لرزه درآمده‌اند.

جنایت‌های اخیر رژیم اشغالگر قدس در قتل عام مردم غزه و بی‌رحمی لجام گسیخته‌ای که با چراغ سبز کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر همراه است انگیزه مردم برای حضور در این راهپیمایی را دو چندان کرده است.

همچنین حمله اخیر رژیم اشغالگر قدس به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت تعدادی از فرماندهان و مستشاران ایرانی در خاک سوریه از دیگر انگیزه‌های مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس امسال است.

در اهواز راهپیمایی روز جهانی قدس از خیابان امام خمینی (ره) غربی روبه‌روی مسجد آیت الله جزایری به سمت مصلای مهدیه امام خمینی (ره) برگزار شد و در آن مردم دوشادوش هم و با مشت‌های گره خورده علیه اشغالگران قدس شریف شعار دادند.

مردم روزه دار اهواز حضور باشکوهی در این راهپیمایی دارند و با شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر صهیونیست» علیه رژیم جنایتکار اسرائیل شعار دادند.

حضور جوانان و نوجوانان در این راهپیمایی بسیار قابل توجه است و این امر نشان دهنده این است که نسل جدید هم تحمل اشغال قدس شریف و جنایت‌های اسرائیل غاصب را ندارد.

مردم روزه دار خوزستان امسال عقیده دارند روزهای زوال اسرائیل با تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بسیار نزدیک است و این رژیم غاصب به روزهای پایانی خود نزدیک شده است.

عشایر مختلف خوزستان مثل همیشه که در همه صحنه‌های انقلابی مشارکتی هوشمندانه و گسترده دارند در این راهپیمایی با لباس‌های زیبای محلی خود حضوری چشم‌نواز دارند.

برخی افراد می‌گویند باید روز جهانی قدس که میراث ماندگار حضرت امام خمینی است را هر سال باشکوه بیشتر برگزار کنیم تا روزی که جشن اضمحلال اسرائیل را به جای روز جهانی قدس، برگزار کنیم.