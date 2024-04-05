روز قدس نمادی از نمایش وحدت امت اسلامی است

ابوالقاسم مهری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: رژیم غاصب صهیونیستی گستاخی را به حدی رسانده که با نقض تمام قوانین بین المللی با حمله به کنسولگری کشورمان جمعی از بهترین فرزندان این خاک و بوم را به شهادت رسانده تا خوی تجاوزکارانه خود را بار دیگر به دنیا ثابت کند.

فرماندار زرندیه افزود: از طرفی جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین طی ماه‌های گذشته به طور وحشیانه ای افزایش یافته و این رژیم سفاک ابایی از وحشی گری علیه مردم مظلوم فلسطین و به ویژه علیه مردم غزه ندارد.

وی تاکید کرد: روز جهانی قدس، یادگار جاویدان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و روز بیداری ملل آزاده جهان و نمادی از نمایش وحدت، یکپارچگی و همدلی امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

مهری با بیان اینکه بیداری مسلمانان باعث شده تا مساله قدس در جایگاه و اولویت اصلی مسلمانان قرار گیرد، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسأله قدس و فلسطین به مهم‌ترین دغدغه جهان اسلام تبدیل شده است، هرچند در سایه سکوت مرگبار جوامع بشری جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان بی دفاع فلسطین افزایش یافته است.

وی افزود: روز قدس، روزی است که جهان اسلام و انسان‌های آزادیخواه بر علیه اشغالگران در صفی واحد برای دفاع از مظلومیت قیام کرده و فریاد حمایت از مظلومان سر می‌دهند.

فرماندار افزود: به طور حتم امسال با توجه به جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل و به خاک و خون کشیدن هزاران کودک و زن بی گناه دارای اهمیت بسیار زیادی است و موجب دلگرمی مردم مظلوم فلسطین و تمام مظلومان جهان شده و خشم و عصبانیت اشغالگران صهیونیست و حامیان آنها را رقم خواهد زد.

مهری ادامه داد: به طور حتم این امر وظیفه جامعه جهانی را در برابر این فجایع سنگین‌تر می‌کند چرا که رژیم اشغالگر قدس با عملکرد ددمنشانه خود ارزش‌های انسانی را نشانه رفته است و هر فرد صاحب تفکر و اندیشه به ویژه مسلمانان که حامی صلح و انسان دوستی هستند باید برای حفظ کرامت انسانی و احقاق حقوق برادران و خواهران مسلمان خویش در سرتاسر جهان تلاش کند.

وی گفت: مردم غیور و بصیر ایران اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در لبیک به ندای تاریخی امام راحل و با تأسی به منویات مقام معظم رهبری بار دیگر به صحنه آمده و با محکومیت جنایات وحشیانه اسرائیلی‌ها، فریاد رسای نفرت و بیزاری از متجاوزین و حامیان و هم پیمانان آنها را سر خواهند داد. ️