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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۰

همزمان با سراسر کشور انجام شد؛

آغاز راهپیمایی روز قدس در قزوین

آغاز راهپیمایی روز قدس در قزوین

قزوین- مراسم راهپیمایی روز قدس با استقبال با شکوه مردم قزوین از پیکر شهید «آقابابایی» آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور با شکوه مردم از دقایقی پیش در قزوین آغاز شد.

ویژگی بارز و برجسته راهپیمایی روز قدس امسال قزوین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهید راه قدس «علی آقابابایی» است که مورد استقبال بی نظیر مردم قزوین قرار گرفته است.

پیکر مطهر شهید «علی آقابابایی» که در جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی و حمله به کنسولگری ایران در دمشق به شهادت رسیده هم اکنون بر روی دستان مردم شهیدپرور قزوین همچون نگینی می‌درخشد.

جمعیت با شکوه مردم قزوین از میدان میرعماد قزوین به سمت سبزه میدان و سپس مسجدالنبی (ص) در حرکت هستند.

در شهرهای دیگر استان نیز راهپیمایی آغاز شده و به نظر می‌رسد این بار نیز مردم قزوین همچون سال‌های گذشته راهپیمایی با شکوه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 6069579

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