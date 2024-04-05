  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۲۳

آغاز راهپیمایی روز قدس با حضور پرشور مردم ایلام

آغاز راهپیمایی روز قدس با حضور پرشور مردم ایلام

ایلام-راهپیمایی روز قدس با حضور پرشور مردم ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در ایلام با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از لحظاتی پیش آغاز شده و مردم همیشه در صحنه با در دست داشتن پرچم‌هایی از فلسطین و پارچه نوشته‌هایی با موضوع حمایت از مردم فلسطین و غزه انزجار خود را از رژیم منحوس صهیونیستی اعلام می‌کنند.

مردم انقلابی، آگاه و همیشه در صحنه استان هم صدا با مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس ندای آزادی قدس شریف را سر می‌دهند.

ایلامی‌ها از مقابل سازمان جهاد کشاورزی – خیابان آیت الله حیدری - میدان شهید کشوری – بلوار آزادی – چهار راه مادر به سمت مصلای بزرگ امام خمینی (ره) راهپیمایی می‌کنند.

کد مطلب 6069611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها