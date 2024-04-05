آغاز راهپیمایی روز قدس با حضور پرشور مردم ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در ایلام با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از لحظاتی پیش آغاز شده و مردم همیشه در صحنه با در دست داشتن پرچمهایی از فلسطین و پارچه نوشتههایی با موضوع حمایت از مردم فلسطین و غزه انزجار خود را از رژیم منحوس صهیونیستی اعلام میکنند.
مردم انقلابی، آگاه و همیشه در صحنه استان هم صدا با مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس ندای آزادی قدس شریف را سر میدهند.
ایلامیها از مقابل سازمان جهاد کشاورزی – خیابان آیت الله حیدری - میدان شهید کشوری – بلوار آزادی – چهار راه مادر به سمت مصلای بزرگ امام خمینی (ره) راهپیمایی میکنند.
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