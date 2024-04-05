راهپیمایی بزرگداشت روز جهانی قدس در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جهانی قدس امسال که مردم فلسطین مظلوم و غزه مقاوم زیر سنگین‌ترین آماج حملات دیوانه‌وار و وحشیانه رژیم حیوان‌صفت و کودک‌کش صهیونیستی قرار دارند، مردم بصیر و همیشه در صحنه استان با انگیزه دو چندان و گام‌های استوار در راهپیمایی روز قدس و همراه با امت اسلامی و ملت آزادی‌خواه جهان، با ظلم و جنایت جلادان کودک‌کش و سفاک صهیونیست به مبارزه بر می‌خیزند.

راهپیمایی باشکوه روزجهانی قدس که با عنوان «طوفان‌الاحرار» نامگذاری شده است امروز جمعه ۱۷ فروردین ماه جاری در بیش از ۱۱۵ نقطه استان برگزار می‌شود.

این مراسم از هم اکنون از میدان ۱۵ خرداد به طرف حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود و پس از اجتماع در رواق امام خمینی «ره» و اماکن متبرکه رضوی سعیدجلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در این مراسم سخنرانی می‌کند و پس از قرائت قطعنامه، نمازجمعه به امامت آیت‌ا… علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد مقدس اقامه می‌شود.

اجتماع راهپیمایان از میدان ۱۵ خرداد به طرف حرم مطهر رضوی و ورودی خواهران از باب‌الجواد (ع) و برادران از باب‌الرضا (ع) و اجتماع در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است.