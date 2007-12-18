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۲۷ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

امام جمعه میاندوآب:

ناامنی های اجتماعی برای زنان ناشی از بدحجابی هاست

ارومیه - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان میاندوآب گفت: در زمان حاضر مشکلاتی همچون طلاق و ناامنی اجتماعی برای زنان همگی ناشی از وجود برخی بدحجابی‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، حجت‌الاسلام محمد جواد قهرمانی ظهر امروز در همایش یک روزه توسعه و تحکیم فرهنگ حجاب و عفاف در این شهرستان افزود: بدون شک کسانی که در جامعه حجاب خود را رعایت کرده و به ارزش‌های اسلامی پایبند هستند از ارزش اجتماعی بالایی برخوردارند و اسلام نیز به عنوان حامی و حافظ کرامت زن همواره بر رعایت حجاب و عفاف توسط آنان تاکید کرده است.

وی به بیان نقش و جایگاه زنان در اسلام و اهمیت رعایت موازین شرعی و اخلاقی پرداخت و افزود: حجاب همواره در جامعه اسلامی مایه متانت و وقار بانوان بوده است.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش هم در این گردهمایی اظهار داشت: در سالت تحصیلی جدید 30 ‪هزار نفر از دانش‌آموزان دختر در مسابقات مختلف با محوریت فرهنگ حجاب شرکت کرده‌اند.

در ادامه این همایش چند تن از کارشناسان به اهمیت مسئولیت پذیری و مشارکت در مدیریت مدارس، مشکلات و مسایل شرعی و اخلاقی موجود در میان دانش آموزان و همکاری و تعامل مدیران با مربیان پرورشی مطالبی ایراد کردند.

این همایش با هدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حجاب و اهمیت آن در دین مبین اسلام و با حضور جمعی از مربیان پرورش مدارس مقاطع راهنمایی و متوسطه این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 606967

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