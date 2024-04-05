طنین فریاد مرگ بر اسراییل در ۶۰ نقطه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز قدس همزمان با سراسر کشور از ساعت ۱۰ صبح در مناطق مختلف مازندران نیز شروع شد و مردم دیار علویان از ساعتی پیش از آغاز مراسم، خود را به میعادگاه‌های حضور رساندند.

مراسم روز جهانی قدس در مرکز استان از میدان شهید قاسمی به سمت مصلی ساری از دقایقی قبل با حضور پرشور مردم ولایتمدار مازندران شروع شد و فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکای آنان در فضای شهر طنین انداز شد.

این مراسم علاوه بر ساری در ۵۹ نقطه دیگر و در تمامی شهرها، بخش‌ها و دهستان‌های مازندران صبح و پیش ازظهر جمعه مصادف با آخرین روز ماه رمضان برگزار می‌شود.

سخنران مراسم روز قدس در ساری، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران است و دستگاه‌های مختلف امدادی و اجرایی برای برپایی باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در استان، آماده خدمات رسانی هستند.