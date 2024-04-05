راهپیمایی روز جهانی قدس در سرزمین آفتاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر ایران اسلامی با حضور مردم انقلابی سرزمین آفتاب، استان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد.

امسال در شهر اراک اجتماعات مردمی از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از چهار نقطه شهر شامل مسجد سیدها واقع در خیابان امام (ره)، مسجد شمس در خیابان شهید رجایی، مسجد المهدی (عج) در خیابان قائم مقام و امام‌زاده عبدالله و آمنه خاتون (ع) در خیابان شهید بهشتی شکل گرفته و راهپیمایان به ۸ سمت مبدأ راهپیمایی روز قدس در میدان شهدا حرکت کردند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در ۱۱۰ نقطه استان مرکزی در حال برگزاری است و با همراهی مردم همیشه ولایتمدار، مؤمن و همیشه در صحنه استان مرکزی تا آغاز نماز جمعه ادامه می‌یابد.

شعار راهپیمایی روز قدس سال جاری «روز قدس، از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار» است.

امروز در سرزمین آفتاب مردم روزه دار و ولایتمدار زادگاه امام خمینی (ره)، زن و مرد، پیر، جوان و کودک روستایی و شهری با حضور یکپارچه و معنادار در حمایت از ملت‌های مظلوم و ستمدیده خود به خیابان‌ها آمده‌اند تا حماسه ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی را ثبت و به رخ جهانیان بکشانند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در اراک با حضور طلاب، روحانیون، امام جمعه و مسؤولان و مردم شهید پرور اراکی از مسیر میدان شهدا، پل خیبر، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل‌الله نوری، میدان سرداران آغاز و تا مصلی بیت‌المقدس ادامه می‌یابد.