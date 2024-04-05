راهپیمایی روز قدس با حضور پرشور مردم روزه دار گناباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه‌دار گناباد از نقاط مختلف این شهر صبح امروز جمعه ۱۷ فروردین‌ماه مصادف با بیست و پنجم ماه مبارک رمضان خود را به میدان آزادگان رساندند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع ضدصهیونیستی از ساعت ۱۰ صبح حرکت خود را از مسیر خیابان امام خمینی به سمت چهارراه شهید احمدیان مقدم، میدان غدیر و میدان امام خمینی آغاز کردند.

راهپیمایی روز قدس گناباد که با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» آغاز شد با تجمع در مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) این شهر، قرائت قطعنامه و اقامه نمازجمعه به امامت حجت‌الاسلام صادقی‌نسب امام جمعه گناباد پایان می‌یابد.