آغاز راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرها و نقاط مختلف استان لرستان آغاز شد.

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در خرم آباد از ساعت ۱۱ صبح و از میدان شهدا به سمت سه راه اسد آبادی تا مصلای الغدیر آغاز شده است.

بروجرد: ساعت ۱۰:۳۰، میدان یادبود، میدان بهشت، مصلای نماز جمعه

الیگودرز: ساعت ۱۱، میدان امام حسین (ع)، مصلای نماز جمعه

ازنا: ساعت ۱۱، میدان شهید صادقی، مصلای نماز جمعه

دورود: ساعت ۱۰، میدان امام حسین (ع)، مصلای نماز جمعه

پلدختر: ساعت ۱۱، میدان شهید بهشتی، خیابان معلم جنوبی، مسجد امیرالمومنین (ع)

کوهدشت: ساعت ۱۱، مسجد صاحب الزمان (عج)، میدان شهدا، میدان امام خمینی (ره)، خیابان رهبری، مسجد صاحب الزمان (عج)

الشتر: ساعت ۱۱، میدان امام خمینی (ره)، خیابان آیت‌الله بروجردی، تقاطع شهید سلیمانی، مصلای نماز جمعه

نورآباد: ساعت ۱۱، سه راه ولی عصر (عج)، خیابان امام خمینی (ره) میدان امام خمینی (ره)، مصلای نماز جمعه

چگنی: ساعت ۱۱، میدان امام حسین (ع)، مصلای نماز جمعه

رومشکان: ساعت ۱۱:۳۰، مزار شهید گمنام، میدان امام خمینی (ره)، مسجد امیرالمومنین (ع)

معمولان: ساعت ۱۱:۳۰، سه راه فرمانداری، بلوار امام خمینی (ره)، مصلای نماز جمعه

زاغه: ساعت ۱۱، خیابان ۲۲ بهمن، خیابان امام خمینی (ره)، مصلای نماز جمعه

اشترینان: ساعت ۱۱، میدان امام خمینی (ره)، مصلای نماز جمعه

مؤمن آباد: ساعت ۱۱، میدان بسیج، مصلای نماز جمعه

سپیددشت: ساعت ۱۱، ایستگاه راه آهن، مصلای نماز جمعه

کوهنانی: بعد از نماز جمعه، مصلای نماز جمعه، خیابان امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

بیرانشهر: ساعت ۱۱، مسجد امام رضا (ع)، مصلای نماز جمعه