1292 طرح بنگاههای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امید علی پارسا بعدازظهر امروز در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: این طرحها به دلیل پیگیری نکردن متقاضیان و تکمیل نکردن پرونده ها حذف شده اند.

به گفته پارسا، بیش از سه هزار طرح مصوب شده استان در بخشهای مختلف با اعتبار دو هزار و 800 میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شده که تاکنون انعقاد قرارداد نشده اند.

وی از دستگاههای اجرایی خواست طرحهایی که به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی مشکلی ندارند و در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مصوب شده اما هنوز قرارداد آن در سیستمهای بانکی منعقد نشده است را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.