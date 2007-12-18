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۲۷ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

1292 طرح بنگاههای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد حذف شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکهزار و 292طرح مصوب بنگاههای اقتصادی زود بازده این استان که به سیستم بانکی ارائه شده بود، حذف و طرحهای جدید جایگزین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امید علی پارسا بعدازظهر امروز در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: این طرحها به دلیل پیگیری نکردن متقاضیان و تکمیل نکردن پرونده ها حذف شده اند.

به گفته پارسا، بیش از سه هزار طرح مصوب شده استان در بخشهای مختلف با اعتبار دو هزار و 800 میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شده که تاکنون انعقاد قرارداد نشده اند.

وی از دستگاههای اجرایی خواست طرحهایی که به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی مشکلی ندارند و در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مصوب شده اما هنوز قرارداد آن در سیستمهای بانکی منعقد نشده است را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.

در این نشست 55 طرح در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش و فرهنگی با اعتبار 15میلیارد ریال و اشتغالزایی 118نفر به تصویب رسید.

کد مطلب 606978

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