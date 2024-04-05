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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷

استاندار آذربایجان شرقی:

حضور در راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت ویژه ای دارد

حضور در راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت ویژه ای دارد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از آحاد مردم متدین و انقلابی استان برای حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد و گفت: حضور در راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت ویژه ای دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در پیام خود اظهار کرده است: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان امسال با درد و رنج مردمان بی‌دفاع غزه گره خورده است؛ ملتی که در یک جنگ نابرابر و ناجوانمردانه با رژیم کودک‌کش صهیونیستی، قتل عام می‌شوند و ملت‌های آزادی‌خواه جهان این حق‌کشی را نظاره نشسته‌اند.

وی ادامه داده است: تصاویر کشتار بی‌رحمانه و دلخراش کودکان و زنان مسلمان فلسطینی، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و این در حالی است که مجامع بین‌المللی با شعار دروغین حمایت از حقوق بشر، در برابر جنایت‌های رژیم جعلی اسرائیل، مهر سکوت بر لب زده و تنها به اظهار تأسف در مقابل این فاجعه انسانی بسنده می‌کنند.

استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرده است: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در لبیک به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر حکیم انقلاب در «دفاع از مظلومان و ایستادگی در مقابل ظالمان و مستکبران»، روز جهانی قدس را به نمایش خیره‌کننده آزادی‌خواهی و حق‌طلبی خویش تبدیل خواهند کرد و پیام نفرت و انزجار از رژیم غاصب و سفاک صهیونیستی را به گوش جهانیان خواهند رساند.

وی با دعوت از آحاد مردم متدین و انقلابی استان آذربایجان شرقی برای حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس، پیروزی کلیه حق‌طلبان جهان و مردم مظلوم و مسلمان فلسطین را از درگاه خداوند مسئلت کرده است.

کد مطلب 6069784

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