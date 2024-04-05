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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۰۳

پیکرهای پاسداران شهید سپاه الغدیر در راهپیمایی امروز تشییع می‌شود

پیکرهای پاسداران شهید سپاه الغدیر در راهپیمایی امروز تشییع می‌شود

یزد- پیکرهای مطهر پاسداران شهید سپاه الغدیر در راهپیمایی امروز تشییع و تدفین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکرهای پاک سه پاسدار شهید سپاه الغدیر استان یزد همزمان با برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس بر دستان مردم شهیدپرور و دارالعباده یزد برگزار می‌شود.

این مراسم امروز از میدان شهید بهشتی به سمت حسینیه امیرچقماق و سپس مسجد ملااسماعیل برای اقامه نماز برگزار می‌شود.

پیکر پاک شهید «امیرمحسن حسن‌نژاد» پس از اقامه نماز جمعه از میدان امام رضا(ع) به سمت گلزار شهدای خلدبرین تشییع و در این مکان خاکسپاری می‌شود.

پیکر شهید «حسین سرسنگی» نیز در علی‌آباد تفت و پیکر شهید «حسین انتظاریان» نیز در اردکان تشییع و تدفین خواهد شد.

کد مطلب 6069785

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