به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکرهای پاک سه پاسدار شهید سپاه الغدیر استان یزد همزمان با برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس بر دستان مردم شهیدپرور و دارالعباده یزد برگزار می‌شود.

این مراسم امروز از میدان شهید بهشتی به سمت حسینیه امیرچقماق و سپس مسجد ملااسماعیل برای اقامه نماز برگزار می‌شود.

پیکر پاک شهید «امیرمحسن حسن‌نژاد» پس از اقامه نماز جمعه از میدان امام رضا(ع) به سمت گلزار شهدای خلدبرین تشییع و در این مکان خاکسپاری می‌شود.

پیکر شهید «حسین سرسنگی» نیز در علی‌آباد تفت و پیکر شهید «حسین انتظاریان» نیز در اردکان تشییع و تدفین خواهد شد.