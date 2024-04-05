نفرت از صهیونیست جهانی شده است/آمریکا شریک جنایت های اسراییل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی راد ظهر جمعه در سخنرانی پایان مراسم روز قدس بیرجند اظهار کرد: امسال همزمان با راهپیمایی روز قدس شاهد تشییع جنازه شهدای راه قدس که در جنایت بمباران کنسولگری سفارت ایران در سوریه به شهادت رسیدند، هستیم.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر اینکه ما در یک جنگ واقعی با صهیونیست هستیم، گفت: صهیونیست‌ها با بمباران بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه کار احمقانه‌ای انجام دادند چون حق پاسخگویی برای ما به وجود آمد.

اسرائیل در یک بن بست واقعی است

سنایی راد با بیان اینکه صهیونیست‌ها در یک بن بست واقعی قرار گرفته‌اند، ادامه داد: اسرائیلی‌ها بعد از ۶ ماه بمباران مستمر غزه به هیچ هدفی نرسیده‌اند.

وی گفت: سخت افزار صهیونیست‌ها را آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی تأمین می‌کنند ولی از نظر نیروی انسانی با مشکل رو به رو هستند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا اظهار کرد: هر چند مردم غزه این روزها از نظر تأمین غذا با مشکل رو به رو هستند و حتی بیمارستان‌ها نیز جای امنی محسوب نمی‌شود ولی همچنان صبور و مقاوم ایستاده‌اند.

سنایی راد با توصیه به مطالعه تاریخ تشکیل رژیم صهیونیستی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که فلسطینی‌ها زمین به یهودیان فروخته‌اند در حالی که این موضوع واقعیت ندارد.

وی با اشاره به اینکه امروزه نفرت از صهیونیست جهانی شده است، بیان کرد: باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که آمریکا شریک جنایت‌های صهیونیست‌ها است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: از طرف دیگر این ایام روز قدس نه تنها مسئله اول جهان اسلام بلکه مسئله اول جهان شده است.

سنایی راد با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی تجمع علیه اسرائیل جرم تلقی می‌شود، افزود: صهیونیست‌ها فکر می‌کنند با جنایت و توحش به اهداف خود می رسند که بر عکس این اقدامات موجب بی آبرویی آنها شده است.

نقاب از چهره مدعیان تمدن غرب برداشته شد

وی اظهار کرد: جنایت‌های اسرائیل نقاب از چهره مدعیان تمدن غرب برداشته است و پایان این ماجراها به برکت خون شهیدان شکست صهیونیست است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا یادآور شد: همه آزادگان جهان از مردم غزه و شجاعت رزمندگان حمایت می‌کنند و آرمان قدس صادر شده است.