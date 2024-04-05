همدلی مردم شرق مازندران در روز قدس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راهپیمایی روز جهانی قدس، همزمان با همه مناطق و شهرهای ایران اسلامی و استان مازندران، در تمام شهرستان‌ها و مناطق شهری و روستایی شرق مازندران برپا شد.

حضرت امام‌خمینی (ره) روز قدس را در شرایطی پایه‌گذاری کرد که مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین زیر رگبار آتش رژیم کودک‌کش صهیونیستی بودند و حالا بعد از گذشت ۴۵ سال از اولی روز قدس به فرمان امام راحل همچنان که امام فرمودند؛ فلسطین، پاره تن جهان اسلام و قدس و قبله اول مسلمانان است و هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نمی‌شود.

با گذشت بیش از ۴۵ سال از نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، با ابتکار تاریخ‌ساز و تعیین‌کننده حضرت امام خمینی (ره)، مسأله فلسطین و آزادی قدس شریف امروز به یک مسئله بین‌المللی و آرمان جهانی تبدیل شده و موجبات وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در حمایت همه جانبه از ملت مظلوم و مسلمان فلسطین را رقم زده و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی و جبهه حامی اشغالگری را علی رغم هیمنه پوشالی خود، بیش از هر دوره تاریخی در ضعف و نابودی قرار داده است.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، راهپیمایی روز قدس در شرق مازندران به این ترتیب است و در نکا، از مقابل سپاه (توپخانه سابق) به سمت مصلای جمعه امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۳۰ صبح. سخنران شریعتی نماینده شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، در بهشهر از چهار راه استقلال، پارک ملت به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۰ صبح. و در گلوگاه، از مسجد ملأ عباس به سمت میدان ۲۲ بهمن مصلای امیرالمومنین (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح سخنران حجت الاسلام غلامی مسؤول عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران آغاز شد.

روز قدس، حمایت همدلانه از مردم فلسطین است

اکبری یکی از راهپیمایی کنندگان شرق مازندران در باره حضور خود در راهپیمایی روز قدس به خبرنگار مهر گفت: حضور پرشور و گسترده آحاد مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، لبیک به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام‌خمینی (ره)، تجدید پیمان با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) بوده و اعلام حمایت دوباره و همدلانه از مردم ستمدیده فلسطین است.

وی افزود: امروز در راهپیمایی روز قدس حاضر شدیم تا ضمن ابراز انزجار از ظلم و جنایات رژیم نامشروع صهیونیستی، وحدت و اتحاد خود را به نمایش گذاریم.

این شهروند مازندرانی گفت: حضور ما در راهپیمایی روز قدس پشتوانه محکمی برای محکومیت اسرائیل غاصب در حمله ناجوانمردانه به کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن دیپلمات‌های ایران است.

آمدیم تا فریاد مظلومیت فلسطین باشیم

علوی از دیگر راهپیمایی کنندگان شرق مازندران به خبرنگار مهر گفت: امروز آمدیم تا با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، فریاد مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانیم و حمایت خود را از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین اعلام و خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی، رژیم غاصب صهیونیستی و همپیمانانش نشان دهیم.

حاضران در مراسم راهپیمایی روز قدس شرق مازندران، با سر دادن شعارهای انقلابی و ضد استکباری، حمایت خود را از مظلومان عالم به ویژه مسلمانان فلسطین اعلام کردند.

حضور مسئولان و مدیران ارشد شهرستانی، روحانیون شیعه و سنی، زنان و مردان، جوانان و نوجوانان و دهه هشتاد و نودی انقلاب و اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی موجب شده تا تصاویر زیبایی از وحدت اقوام و ادیان در حمایت از آرمان مردم مظلوم فلسطین و دفاع از مستضعفان خلق شود.

مردم شیعه و سنی شرق مازندران امروز با وحدت و یکپارچگی خاص و با هر رنگ و مذهبی امروز به میدان آمدند تا پیام امام راحل برای آزادی قدس عزیز را به تمام دنیا مخابره کنند.