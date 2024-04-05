به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی پیش از ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اصفهان در میدان امام اصفهان با بیان اینکه روز قدس یادگار ماندگار بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: این امر نشان دهنده عمق راهبردی اندیشه ایشان نسبت به مسائل جهان اسلام است.

وی افزود: روز قدس یادآور اهمیت مساله فلسطین در دنیای اسلام است، مساله فلسطین منحصر به اشغال یک سرزمین نیست بلکه نشانگر شرارت و توطئه جبهه کفر و استکبار علیه اسلام عزیز است و حضرت امام راحل این توطئه را درک کردند و برای اینکه جهان اسلام را متوجه حمایت از فلسطین کنند، روز قدس را تعیین و اعلام کردند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) می‌فرمایند: بندگان خدا همواره دشمن ظالم و یار مظلومان باشید، گفت: امروز چه ظالم و ستمگری خبیث‌تر از رژیم کودک کش صهیونیست و چه مظلومی بالاتر از غره و فلسطین است؟.

امیر سرلشگر موسوی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در شهرها و کشورهای دنیا برای حمایت از فلسطین نشانگر حقانیت مردم مظلوم فلسطین در برابر ظلم طولانی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی است، تصریح کرد: ۷۵ سال از توطئه شوم و شیطانی دولت‌های استعماری به ویژه انگلیس علیه مسلمانان و ملت مظلوم فلسطین و جعل این رژیم در منطقه می‌گذرد، در این دوران طولانی جنایات بسیار زیادی از سوی صهیونیست‌ها نسبت به مردم بی گناه و بی دفاع فلسطین رقم خورده است.

وی ادامه داد: نزدیک به ۸ دهه است که یک ملت مظلوم از ابتدایی‌ترین حقوق خود و از حق تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند، در طول این دوران تجاوز، اشغال شهرها و روستاهای فلسطینی، غصب زمین‌ها و خانه‌های فلسطینیان، کشتن ساکنان بومی، به اسارت گرفتن و زندانی کردن تعداد زیادی از مردم فلسطین و نقض حقوق اولیه انسانی به صورت مداوم و روزانه و البته متأسفانه آشکار و علنی و پیش چشم همه جهانیان و مجامع بین المللی ادامه داشته است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: بر اثر همین فشار ظلم و تجاوز ۷۵ ساله و به ویژه فشارها و تجاوزهای اخیر در ۱۵ مهر ماه سال گذشته نیروهای مقاومت فلسطین اقدام به طرح ریزی و اجرای عملیات بزرگ طوفان الاقصی نمودند و ضربات مهلکی را به رژیم صهیونیستی وارد کردند.

۳ عامل انجام عملیات طوفان الاقصی

وی گفت: سه عامل، عوامل اصلی برانگیختن مجاهدان غزه برای این عملیات بود، یکی محاصره و محرومیت کامل مردم فلسطین از امکانات اولیه، ظلم بی سابقه دولت تند و راست گرای نتانیاهوی خبیث و خطرناک‌ترین آن عادی سازی روابط و توطئه برای به فراموشی سپردن همیشگی مساله فلسطین بود.

امیر سرلشگر موسوی با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی آنچنان ضربه سختی به ساختار امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و سیاسی صهیونیست‌ها وارد کرد که عملاً گیج و سردرگم عملاً قادر به مدیریت جنگ نبودند و به همین دلیل مقامات جنایتکار آمریکا وارد صحنه شدند و تمام قد علاوه بر حمایت‌های سیاسی، تبلیغاتی و روانی عملاً مدیریت صحنه جنگ را بر عهده گرفتند و با ارسال حجم عظیم تجهیزات نظامی تلاش کردند تعادل از دست رفته رژیم صهیونیستی را بازگردادند، زهی خیال باطل چرا که در طول این ۶ ماه مقاومت اثبات شد شکستی که رژیم صهیونیستی متحمل شده ترمیم ناپذیر است.

طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ تمدن بشر و ادامه حرکت تمدنی دنیا است

وی افزود: در نتیجه این عملیات و مقاومت‌های بی نظیر ملت مظلوم و مقتدر فلسطین امروز جهان به جهان قبل و بعد از طوفان الاقصی تقسیم شده است، ۱۵ مهر ماه مصادف با ۷ اکتبر طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ تمدن بشر و ادامه حرکت تمدنی دنیا است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با هدف جبران شکست سنگین خود در طوفان الاقصی بدون رعایت کوچک‌ترین اصول انسانی و معاهدات بین المللی دست به جنایات گسترده در قبال مردم بیگناه و بی دفاع غزه زد، گفت: این رژیم با نادیده گرفتن حقوق بین الملل جرایم زیادی را از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت و نقض آشکار حقوق زنان و کودکان را مرتکب شد.

وی ادامه داد: عملیات رژیم صهیونیستی علیه مساجد، کلیساها، مدارس، بیمارستان‌ها و … از یک سو نشان دهنده خوی وحشی گری این رژیم است و از طرف دیگر نمایان‌گر استیصال رژیم اسرائیل در برابر بحران‌ها و چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی است که برای او به وجود آمده است.

امیر سرلشگر موسوی با بیان اینکه یادمان باشد که بزرگترین هدف عملیات طوفان الاقصی ممانعت از فراموشی مساله فلسطین و تبدیل دوباره آن به مساله اول جهان اسلام بوده است، تصریح کرد: امروز به یاری خداوند بزرگ و به برکت خون شهیدان و مقاومت جانانه فلسطینیان نه تنها این هدف محقق شده بلکه مساله غزه و فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی مساله اول همه جهان شده است.

حمله به مراکز دیپلماتیک نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در ادامه جنگ فرسایشی مستاصل است

وی گفت: حمله به مراکز دیپلماتیک و ترور دیپلمات‌ها و مستشاران نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در ادامه نبرد و اداره این جنگ فرسایشی مستاصل و ناکام مانده است.

وی با بیان اینکه حمله تروریستی اخیر هم اقدام انفعالی و نشان ترس شدید رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت در میدان نبرد است، افزود: این اقدام وحشیانه واکنشی به ناکامی‌ها است که با کمک فعالیت‌های امپراتوری رسانه‌ای شیطانی غرب بود که اخبار جنایات صهیونیست در بیمارستان شفا به گوش مردم جهان نرسد.

سرلشگر موسوی با بیان اینکه صهیونیست سعی دارد مساله فلسطین را به موضوعی فرعی تبدیل کند، گفت: همه ناظران و تحلیلگران بر شکست اسرائیل اذعان دارند و همه می‌دانند که این رژیم نتوانسته به نابودی حماس و آزادی اسرا دست پیدا کند.

وی گفت: رژیمی که ۶ روزه سه ارتش بزرگ عربی را شکست داد و اراضی زیادی را به تصرف خود درآورد الان ۶ ماه است که در برابر قدرت مقاومت که برآمده از انقلاب با شکوه اسلامی است نتوانسته به پیروزی برسد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه امروز ماهیت رژیم کودک کش صهیونیستی در همه جای دنیا شناخته شده است، گفت: برپایی راهپیمایی‌های شب گذشته تاکنون در نقاط مختلف دنیا بیانگر برملا شدن چهره اسرائیل است و همه دنیا فهمیده‌اند حق و باطل کجا ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه این هزینه سنگین با شهادت بیش از ۳۰ هزار شهید که ۷۰ درصد آنان زن و کودک بوده‌اند پرداخت شده است، افزود: پرچم‌داران حق باید از این دستاورد حمایت کنند و پرچم‌های مرگ بر آمریکا و اسرائیل نباید از جوش و خروش بیفتد و فریاد زنده باد فلسطین، غزه و مقاومت باید فراگیر باشد.

وی با بیان اینکه در این جنایات اخیر چهره واقعی آمریکا و کشورهای اروپایی نیز که با دموکراسی و حقوق بشر گوش جوامع را پر کرده بودند، رو شد و دیگر هیچ کشور شعارهای حقوق بشری آنها را باور نمی‌کند، ادامه داد: جنایات غزه آزمون بسیار بزرگی برای مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و … است و این وضعیت و ادامه تجاوزات بیش از گذشته اهمیت و ضرورت تقویت جبهه مقاومت را نمایان ساخته است و رویدادهای اخیر نشان داد که این رژیم به هیچ اصلی از حقوق بشر پایبند نبوده و نیست و مقاومت در برابر این رژیم غاصب و نابودی آن تنها راه موفقیت فلسطین است.

در تحولات اخیر بخشی از توانمندی‌های جبهه مقاومت نمایان شده است

امیرسرلشگر موسوی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به حول و قوه الهی موفق به تشکیل الگوی مقاومت فراگیر و گسترش فرهنگ مقاومت در سراسر منطقه شده است، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند مقاومت در منطقه غرب آسیا مسأله‌ای اساسی است که دنیا را به خودش متوجه کرده است.

وی گفت: در تحولات اخیر بخشی از توانمندی‌های جبهه مقاومت نمایان شده است و این توانمندی بیش از آنکه در قدرت نظامی باشد در عزم و اراده ملل مسلمان در آزادی فلسطین، صبر و مقاومت ملت فلسطین و انگیزه برای شکست غاصبان سرزمین فلسطین تجلی پیدا کرده است.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه امروز همه تحلیل گران و کارشناسان جهان اعتراف می‌کنند که اسرائیل در بدترین شرایط خود در ۷۰ سال اخیر قرار دارد، افزود: شکنندگی از درون و فشار از بیرون او را در استیصال کامل قرار داده و این چنگ اندازی‌های گاه و بیگاه به این سو و آن سو ناشی از درماندگی و تلاش مذبوحانه‌ای است برای بازیابی هیمنه از دست رفته‌ای که هرگز ترمیم نخواهد شد.

نسل امروز مقاومت تا پیروزی را انتخاب کرده است

وی اضافه کرد: امروز پرتوهای الهام بخش انقلاب اسلامی تأثیرات خود را نشان داده است و ملل محروم و مستضعف منطقه بیدار شده‌اند و دیگر جایی برای حضور و نقش آفرینی و سلطه‌جویی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه وجود ندارد، سران صهیونیست‌ها که در پایان قرن نوزدهم مرتکب اشتباه راهبردی در انتخاب سرزمین فلسطین و طراحی توطئه شیطانی برای اشغال این سرزمین شدند امروز باید فکر دیگری کنند زیرا نسل امروز فلسطین ظلم پذیر نیست و تجاوز و اشغال را بر نمی تابد و نسل امروز مقاومت تا پیروزی را انتخاب کرده و به اذن الهی و بر اساس آموزه‌های قرآنی تا ابد وارثان و صاحبان فلسطین خواهند بود.

امیر سرلشگر موسوی با بیان اینکه اگرچه امروز رنج و آسیب‌های زیادی بر مردم مظلوم غزه وارد شده، زنان و کودکان زیادی به شهادت رسیدند و مردم مظلوم غزه در سخت‌ترین شرایط قابل تصور قرار دارند، گفت: قطعاً خون پاک شهدا ثمرات و برکات زیادی از جمله تقویت تفکر ایستادگی و امید به جبهه مقاومت در برابر رژیم سفاک صهیونیستی راهگشا است و نوید نابودی غاصبان و متجاوزان را به همراه دارد.

تنها راه علاج زخم فلسطین قطع غده سرطانی رژیم صهیونیستی است

وی گفت: امروز معلوم شده است که تنها راه علاج زخم فلسطین قطع غده سرطانی رژیم صهیونیستی است و این راهکار کاملاً امکان پذیر و در دسترس است، نگاه به تاریخ نشان می‌دهد آغوش فلسطین در برابر آسمان باز و این سرزمین مهد ادیان الهی بوده است، این خطه از جهان اسلام در دهه‌های اخیر غرق در آتش و خون بوده اما شجاعانه راه مقاومت و استقامت و ایستادگی را برگزیده و قطعاً در این مسیر عزتمندانه پیروز و قدس شریف آزاد خواهد شد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: روزی که رهبر روشن ضمیر ما فرمودند رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید برخی دیر باوران در آن تردید کردند اما امروز به برکت مقاومت و طوفان الاقصی طلیعه روشن و امید بخش اضمحلال رژیم صهیونیستی را جهانیان به چشم خود می‌بینند ولو آمریکا و دولت‌های غربی نخواهند که این وعده الهی است و حتماً محقق خواهد شد.