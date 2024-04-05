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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۷

منتخب مردم تهران در مجلس:

روز قدس نقطه آغازی برای تجمیع ظرفیت آزادی‌خواهان است

روز قدس نقطه آغازی برای تجمیع ظرفیت آزادی‌خواهان است

گرگان- منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: روز قدس نقطه آغازی برای تجمیع ظرفیت آزادی‌خواهان جهان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر جمعه در راهپیمایی روز قدس در جمع مردم گرگان اظهار کرد: روز قدس نقطه آغازی برای تجمیع ظرفیت آزادی خواهان و مسلمانان است، نقطه آغازین مبارزه با صهیونیست امروز به طوفانی بزرگ تبدیل شد که معاندین در عجب هستند.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این نطفه خبیثه را دولت انگلیس علیه مسلمانان ایجاد کرده است، آن‌هایی که این رژیم و سازمان تشکیلاتی یهود را تأسیس و تصویب کرده‌اند.

وی گفت: از ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸ صهیونیست‌ها تلاش کرده‌اند با اخراج فلسطینی‌ها بتوانند زمینه را برای ایجاد دولت صهیونیستی فراهم کنند و حامیان آن به رهبری آمریکا این رژیم را به رسمیت شناخته‌اند که لکه ننگی برای این جنایت کاران ثبت شده است.

متکی خاطر نشان کرد: آزادی خواهی به یک خواست بین المللی تبدیل شده و آمریکا در اهداف خود کم آورده است.

وی تاکید کرد: انقلاب فضای مجازی باعث شد استکبار ستیزان نتوانند اقدامات غیر انسانی خود را در سکوت خبری انجام دهند.

متکی گفت: سعی کردند جا بیاندازند که اسرائیل در منطقه ابر قدرت است اما این قدرت پوشالی با اقدامی جهادی طوفان الاقصی در هم پیچیده شد.

وی افزود: شبکه‌های خبری انحصاری غرب نتوانستند این واکنش جهانی را در رابطه آزادی خواهی ملت‌ها سانسور کنند.

وی گفت: با این جنایت‌هایی که در غزه رقم زدند به هیچیک از اهداف خود نرسیده‌اند و طعم پیروزی را نخواهند چشید و به تاریخ سپرده خواهند شد.

متکی افزود: تراژدی غزه در آینده از ذهن آزادی خواهان پاک نخواهد شد و آیندگان نیز این خباثت‌ها رو فراموش نمی‌کنند.

وی اظهار کرد: حمله بزدلانه این رژیم به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران نیز نشان از ضعف رویارویی با جبهه مقاومت است.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان ملل باید نسبت به جنایت علیه مسائل دیپلماتیک اقدام کند وگرنه دلاورمردان رزمنده کشورمان خود حسابشان را با این ستمگران تسویه خواهند کرد.

کد مطلب 6069837

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