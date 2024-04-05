به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر جمعه در راهپیمایی روز قدس در جمع مردم گرگان اظهار کرد: روز قدس نقطه آغازی برای تجمیع ظرفیت آزادی خواهان و مسلمانان است، نقطه آغازین مبارزه با صهیونیست امروز به طوفانی بزرگ تبدیل شد که معاندین در عجب هستند.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این نطفه خبیثه را دولت انگلیس علیه مسلمانان ایجاد کرده است، آن‌هایی که این رژیم و سازمان تشکیلاتی یهود را تأسیس و تصویب کرده‌اند.

وی گفت: از ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸ صهیونیست‌ها تلاش کرده‌اند با اخراج فلسطینی‌ها بتوانند زمینه را برای ایجاد دولت صهیونیستی فراهم کنند و حامیان آن به رهبری آمریکا این رژیم را به رسمیت شناخته‌اند که لکه ننگی برای این جنایت کاران ثبت شده است.

متکی خاطر نشان کرد: آزادی خواهی به یک خواست بین المللی تبدیل شده و آمریکا در اهداف خود کم آورده است.

وی تاکید کرد: انقلاب فضای مجازی باعث شد استکبار ستیزان نتوانند اقدامات غیر انسانی خود را در سکوت خبری انجام دهند.

متکی گفت: سعی کردند جا بیاندازند که اسرائیل در منطقه ابر قدرت است اما این قدرت پوشالی با اقدامی جهادی طوفان الاقصی در هم پیچیده شد.

وی افزود: شبکه‌های خبری انحصاری غرب نتوانستند این واکنش جهانی را در رابطه آزادی خواهی ملت‌ها سانسور کنند.

وی گفت: با این جنایت‌هایی که در غزه رقم زدند به هیچیک از اهداف خود نرسیده‌اند و طعم پیروزی را نخواهند چشید و به تاریخ سپرده خواهند شد.

متکی افزود: تراژدی غزه در آینده از ذهن آزادی خواهان پاک نخواهد شد و آیندگان نیز این خباثت‌ها رو فراموش نمی‌کنند.

وی اظهار کرد: حمله بزدلانه این رژیم به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران نیز نشان از ضعف رویارویی با جبهه مقاومت است.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان ملل باید نسبت به جنایت علیه مسائل دیپلماتیک اقدام کند وگرنه دلاورمردان رزمنده کشورمان خود حسابشان را با این ستمگران تسویه خواهند کرد.