فلسفه روز قدس برداشتن علم ظلم ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور اقشار مختلف مردم روزه دار تایباد برگزار شد و در این مراسم محمدعلی قاسم زاده نداف در جمع راهپیمایان روز قدس شهر تایباد اظهار کرد: فلسفه روز قدس، برداشتن علم ظلم ستیزی فارغ از هر مذهبی است و این روز متعلق به امت اسلامی است و از قضا امروز کسانی که مورد ظلم بزرگترین دشمن خدا، یعنی یهود هستند، برادران اهل سنت ما در فلسطین هستند و بزرگترین حامی آنها جمهوری اسلامی ایران است.

معاون سیاسی سپاه لبنان افزود: رهبران مقاومت فلسطین بارها اعلام کردند که بیشترین حمایت از فلسطین را جمهوری اسلامی انجام داده است و ما در جمهوری اسلامی منطقه‌ای فکر نمی‌کنیم، بلکه زمینه سازی می‌کنیم تا منجی عالم بشریت حاضر شود و جهان را منور کند.

وی گفت: اسرائیل امروز در محاصره مقاومت است و به تعبیر گالانت، در حال فروپاشی است و این فروپاشی ممکن است زودتر از وعده‌ای باشد که امام جامعه داده است.

نداف با بیان اینکه در جنگ‌های مدرن، حجم کشته و تلفات انسانی مبین پیروزی نیست، گفت: بلکه رسیدن به اهداف پیروز را مشخص می‌کند؛ اهداف آنها آزادی اسرای صهیونیستی، بازداشت یا شهید کردن رهبران مقاومت و از بین بردن تونل‌ها بود اما جز ۳۴ هزار شهید مظلوم کاری از آنها بر نیامد.

معاون سیاسی سپاه لبنان ادامه داد: امروز اسرائیل مانند سگ هاری است که توسط آمریکا هدایت می‌شود و آمریکا به دنبال این است تا بتواند توسط اسرائیل اقدام دست جمعی مانند آنچه علیه صدام انجام دادند، به جمهوری اسلامی ضربه بزنند.

وی تاکید کرد: امروز مردم غزه به تنهایی از عهده اسرائیل بر خواهد آمد، حزب الله حریف می‌طلبد و اگر آمریکا مدعی است، وارد میدان شود. حضور جمهوری اسلامی به عنوان حامی مقاومت است تا زمانی که آنها به حوزه سرزمینی ما جسارت کنند، در آن صورت ما تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد.

نداف گفت: امروز توانمندی موشکی ما به حدی است که تمام پدافندهای دشمنان را دور می‌زند و نقطه زن به هدف می‌خورد.

معاون سیاسی سپاه لبنان با اشاره به شهدای سفارت ایران در دمشق تصریح کرد: شهدای امروز کشور ما، از بزرگترین چهره‌های نظامی و قهرمانان ملی ما بودند، اگر ما پاسخی احساسی به این حمله تروریستی بدهیم، اتفاقاتی رخ می‌دهد، اول شورای امنیت ذیل بند ۷ خود علیه ایران قطعنامه خواهد داد و ممکن است اعضای این شورا این قطعنامه را تأیید کنند.

وی اضافه کرد: بنابراین مانند کسی هستیم که در میدان مین حرکت می‌کنیم و در این میدان باید مطابق قوانین نظام بین الملل و با هوشیاری و منطق رژیم اسرائیل را که در حالت انفعال است، را تحت فشار قرار دهیم.

نداف گفت: اسرائیل از چهار جهت تحت محاصره مقاومت است و با تنفس مصنوعی زنده است، اما به دلیل اینکه مدیریت حوزه رسانه در اختیار استکبار است، آنها صحنه را وارونه جلوه می‌دهد.

معاون سیاسی سپاه لبنان بیان کرد: ما برای تنبیه این رژیم آدمکش راه‌های متنوعی داریم و در روزهای آینده سیلی محکمی به این رژیم نواخته خواهد شد، اسرائیل نیازی به هزینه بالا ندارد، بلکه کافی است در گوشه رینگ او را نگهداریم، امروز مهاجرت در اسرائیل معکوس است.

وی ادامه داد: تظاهرات یهودیان در شهر تل آویو نشان دهنده همین موضوع است، آنها معترض این بودند که ارض امن و موعود بودن اسرائیل کجاست؟ در ولقع افسانه روابط اسرائیل و کشورهای عربی امروز با تأثیر خون‌های شهدای عرصه دفاع از قدس از بین رفت.