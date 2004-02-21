بازيكنان آفريقايي ذوب آهن تاييد نشدند

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از انجام اولين بازي تيم ذوب آهن در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا مسئولان اين تيم قصد داشتند براي تقويت نقاط ضعف خود چند بازيكن خارجي را به خدمت بگيرند. به همين خاطر سه بازيكن آفريقايي در تمرينات اين تيم شركت كردنداما مورد تاييد محمدرضاكربكندي سرمربي ذوب آهن قرارنگرفتند.

حسين كفعمي مديرعامل ذوب آهن در اين مورد به خبرنگار "مهر" گفت : هر چند كه ما قصد داريم چند بازيكن خارجي را به خدمت بگيريم اما اين دليل نمي شود كه بخواهيم چشم بسته بازيكنان را انتخاب كنيم. بازيكناني كه درتمرينات تيم ما شركت كردند از لحاظ فني بسيار پايين تر از بازيكنان ايراني بودند و به همين خاطرعذرآنها را خواستيم. ضمن اينكه قراربود سه بازيكن نيجريه اي ديگر هم درتمرينات ذوب آهن شركت كنند كه ازاين امر جلوگيري كرديم و فعلا قصد به خدمت گرفتن بازيكن خارجي را نداريم.

مديرعامل باشگاه ذوب آهن درپايان به وضعيت ابراهيم اسدي اشاره كرد و گفت : ما آمادگي كاملمان را براي به خدمت گرفتن اين بازيكن اعلام كرده ايم و منتظر تصميم مسئولان باشگاه پرسپوليس هستيم تا با اين بازيكن قرارداد منعقد كنيم.