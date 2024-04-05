انتقامی سخت در انتظار اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین هادی رمضانی پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم محوری روز قدس با بیان اینکه امروز یکی از روزهای یادگار امام راحل (ره) است، افزود: روز قدس به نام یاری از مردم مظلوم فلسطین که ده‌ها سال است تحت شکنجه‌های استکبار جهانی و کشتارهای شدید رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن قرار دارد، نام گذاری شده است.

امام جمعه موقت زاهدان اضافه کرد: به اسرائیل غاصب، آمریکای جنایتکار، کشورهای غربی جنایتکار و رؤسای کشورهای منطقه‌ای که هنوز پند نگرفته و از اسرائیل حمایت می‌کنند، اعلام می‌کنیم این وعده الهی است و اسرائیل توسط مؤمنان و جوانان شیعه و سنی نابود می‌شود.

وی اظهار کرد: اسرائیل و حامیان آن باید شنا یاد بگیرند چرا که به دریا ریخته خواهند شد این جمله معروف امام راحل (ره) است، ظلم کنندگان به فلسطین بدانند که به دست خود و مؤمنان نابود خواهند شد.

رمضانی اضافه کرد: تا شکست نهایی اسرائیل غاصب و حامیان آن در میدان خواهیم بود.

مدیر حوزه‌های علمیه سیستان و بلوچستان در ادامه خاطرنشان کرد: جنایت اسرائیل غاصب نسبت به حمله کنسولگری ایران در دمشق و شهادت جمعی از سرداران نظامی و مستشاران مانند سردار شهید زاهدی به شدت محکوم است، ما مطمئنیم و ایمان داریم به فرماندهی کل قوا رهبر معظم انقلاب، به نیروهای نظامی، توانمندی سپاه قدس و ایمان داریم که نیروهای نظامی ما بدون انتقام آرام نمی‌گیرند، انتقام خون این شهیدان باید گرفته شود و ضربه محکم و مهلکی توسط خط مقاومت در رأس آنها سپاه قدس همیشه پیروز زده خواهد شد.

وی در خصوص عملیات تروریستی حامیان و جیره خواران اسرائیل در جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: اینجا پایتخت وحدت امت اسلامی است تروریست‌ها ثابت کردند نه حامی شیعه نه سنی بوده؛ بلکه روزی خواران استکبار جهانی هستند.

وی افزود: خون شیعه و سنی برای حفظ امنیت و اقتدار سیستان و بلوچستان و کشور با هم مخلوط شده، شیعه و سنی در کنار هم برای تحقق آرمان‌های الهی قدم برمی‌دارند و از هیچ دریغ نمی‌کنند، تا آخر خط ایستاده‌ایم تا خط حق بر خط شیطانی پیروز شود.