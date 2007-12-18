نشست غیر علنی رایس با نمایندگان کردها و ترکمانها در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق،"دیوید ساترفیلد" مشاور رایس در عراق در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : رایس با هدف حمایت از برنامه های آشتی ملی در عراق و استقبال از پیوستن مجدد اهل سنت به شوراهای محلی به عراق سفر کرده است.

به گفته وی، با وجودی که نمایندگان ترکمان، اقدامات شوراهای محلی را را تحریم کرده اند ،اما وی پیوستن اهل سنت به این شوراها را پیشرفتی بزرگ تلقی می کند.

رایس در دیدار با نمایندگان جناحها و احزاب سیاسی ترکمان و کرد استان کرکوک گفته است : آمریکا شریک خوبی برای شما به شمار می رود و ما قصد داریم برای مدت طولانی شریک شما باقی بمانیم.

وزیر امور خارجه آمریکا در این دیدار بر اهمیت شوراهای محلی برای آینده عراق و به زعم خود عراقی دموکراتیک برای تمام طیفهای آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رایس پس از این دیدار وارد بغداد شد.

سفر رایس به عراق در حالی صورت می گیرد که نیروهای زمینی ارتش ترکیه امروز برای سرکوب شورشیان "پ ک ک" وارد شمال عراق شدند.