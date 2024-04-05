حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشانه اقتدار اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خمسیه در سخنرانی روز جهانی قدس در رامسر با بیان اینکه مردم مقاوم غزه و فلسطین با گروههای مقاوم بر علیه رژیم کودک کش صهیونیستی قیام کردند، افزود: حضور جهانی ملت آزادیخواه ایران علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی حماسه ساز شده است.
وی با عنوان اینکه شاهد اتحاد جهان اسلام برای تحقق وعده الهی هستیم، افزود: قرآن به زیبایی جواب ظلمهای رژیم صهیونیستی را داده است و این رژیم با با پشتیبانی آمریکای جنایتکار دست به توطئه میزند.
وی با بیان اینکه حماسه طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار گسترده است، حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس را نشانه اقتدار جهان اسلام دانست و گفت: بر همه روشن شد چرا باید مرگ بر آمریکا گفت زیرا حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی دارد.
فرمانده سپاه رامسر با عنوان اینکه اسرائیل ثابت کرده جز با زبان زور چیزی نمی فهمد و آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت میکند.
سرهنگ خمسیه گفت: گروههای تروریستی به دنبال تداوم نا امنی در منطقه است و باید رژیم صهیونیستی هر چه زودتر نابود شود.
وی تاکید کردک روز جهانی قدس را که سبب عزت، ایمان و اقتدار ملت اسلامی فلسطین است را قدر بدانیم.
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